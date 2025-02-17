تعزيزاً لمشاريع العاصمة.. 1.4 مليار ريال زيادة رأسمال «الرياض للتعمير»

البلاد – الرياض

قرع صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة شركتي “الرياض للتعمير” و”ريمات الرياض للتنمية” أمس، جرس فتح السوق المالية السعودية “تداول” بمناسبة بزيادة رأس مال شركة الرياض للتعمير، عبر إصدار أسهم لشركة ريمات الرياض للتنمية، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للرياض للتعمير جهاد بن عبدالرحمن القاضي، والرئيس التنفيذي لريمات الرياض للتنمية عبدالله بن سليمان أبوداود.

ويعد هذا الحدث محطةً مفصلية في مسيرة الشركتين، حيث يأتي ضمن اتفاقية استحواذ إستراتيجية بقيمة 1.4 مليار ريال، عبر زيادة رأس مال الرياض للتعمير وإصدار أسهم جديدة لصالح ريمات الرياض للتنمية (الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض)، بما يعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح سموه أن هذه الخطوة تدعم إستراتيجية الأمانة في تحفيز الاستثمارات وتعظيم العوائد لتحقيق الاستدامة المالية في ظل الحراك غير المسبوق التي تشهده مدينة الرياض من فرص النمو، ومشروعات نوعية في البنى التحتية للمدينة والاستعداد لاستضافة أهم الفعاليات والمناسبات العالمية، مشيدًا بالموافقة على الصفقة التي تعكس ثقة المستثمرين في رؤية شركة الرياض للتعمير مما سيعزز من مكانتها شريكًا إستراتيجيًا وفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأكّد أن الشركة ستسهم مع منظومة الأمانة وشركاتها في تعزيز الاستدامة المالية وتنويع المحفظة الاستثمارية، إضافة إلى تطوير مشاريع مبتكرة تعزز جودة الحياة في العاصمة الرياض واللإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال سموه: “روعي في تفاصيل هذا الاستحواذ تحقيق القيمة المضافة للمساهمين، وتسريع وتيرة استثمار الشركة للفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية والإسهام في إثراء المشهد الحضري في المملكة بشكل عام وفي عاصمتنا بشكل خاص”.

وبموجب هذه الخطوة المهمة، تم إيداع 56,153,041 سهمًا عاديًا جديدًا تمثل 24% من رأس المال بعد الزيادة، بقيمة إسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد، وذلك وفق تقييم سعر السهم عند إغلاق تداول يوم 29 أغسطس 2024م.