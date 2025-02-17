ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لعام 2025م

الرياض : البلاد

أنهت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام (2025م) بكمية (920,000) طنٍ للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).

وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (مايو – يوليو 2025م) بواقع (15) باخرة، موزعة على عدد (5) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (315) ألف طن، و (7) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (430) ألف طن، وباخرتان لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (120) ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وتنافست (19) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة وترسيتها على (7) شركات كانت عروضها الأقل سعرًا ومطابقة للمواصفات.