بدء التقديم للبرنامج التدريبي لقيادة قطار الحرمين السريع

جدة : البلاد

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن فتح باب التسجيل للتدريب في برنامج “قيادة قطار الحرمين السريع”، الذي يستمر عامًا وينتهي بالعمل في إحدى الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع قطار الحرمين السريع.

وأتاح المعهد التسجيل للشباب السعوديين ابتداءً من اليوم الاثنين 03 فبراير 2025 م ويستمر حتى يوم الثلاثاء 19 فبراير 2025 ، ويتاح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.srp.edu.sa .

وأوضح المدير العام لـ”سرب” سلطان السلطان أن البرنامج التدريبي يبدأ فعليًّا يوم الأحد 13 أبريل 2024 م، مبينًا أن مدة البرنامج عام كامل، منها 3 أشهر في مقر المعهد و 9 أشهر من التدريب العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع.