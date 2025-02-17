انطلاق برنامج تنمية القدرات وحماية البيانات الشخصية

البلاد ــ الرياض

انطلقت أمس الدورات التدريبية، ضمن النسخة الثالثة من برنامج تنمية القدرات الوطنية في إدارة البيانات وحوكمتها، وحماية البيانات الشخصية للجهات الحكومية، الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلة بمكتب إدارة البيانات الوطنية وأكاديمية سدايا، التي تستهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية عبر تطوير مهاراتهم المتخصصة في إدارة البيانات وحوكمتها، وحماية البيانات الشخصية، وذلك بحضور رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في “سدايا” الربدي بن فهد الربدي بالرياض. ويهدف البرنامج من خلال هذه الدورات إلى تعزيز قدرات المشاركين في إدارة البيانات الوطنية، ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات التنظيمية، من خلال استعراض أفضل الممارسات العالمية، إضافةً إلى تأهيل المتدربين ودعم حصولهم على شهادات مهنية احترافية. واستهل هذا البرنامج بدورتين متخصصتين في إدارة البيانات، وتستهدف الدورة الأولى، التي تمتد أسبوعًا 20 متدربًا، يحصلون في ختامها على شهادة CDMP المقدمة منDAMA International، وتُركز على إدارة البيانات وحوكمتها، وتعزيز مهارات المتدربين في ضمان جودة البيانات والامتثال التنظيمي.

أما الدورة الثانية، التي تستمر أربعة أيام، فتتناول إدارة خصوصية المعلومات، وتركز على كيفية إنشاء برامج فعّالة لحفظ الخصوصية وإدارتها والتحكم بها.

وتُعد هاتان الدورتان باكورة الدورات التدريبية، ضمن النسخة الثالثة من برنامج تنمية القدرات الوطنية للجهات الحكومية بإدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية، الذي يغطي مجالات إدارة البيانات وحوكمتها والخصوصية، وتستهدف مديري مكاتب البيانات، ومسؤولي البيانات، ومسؤولي حماية البيانات الشخصية، والتقنيين، والقانونيين.

ويأتي إطلاق البرنامج في نسخته الثالثة ضمن جهود “سدايا” المستمرة لتأهيل الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية، الذي يستهدف أكثر من 1,800 من الكوادر الوطنية بالجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية في مجال إدارة البيانات الوطنية، وبما يتماشى مع أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية- أحد برامج رؤية المملكة 2030.