النصر يتعادل سلبيًا مع بيرسبوليس في ” أبطال آسيا للنخبة”

البلاد- جدة
عاد فريق النصر بتعادل سلبي من معقل مضيفه بيرسبوليس الإيراني، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين بملعب أزادي بطهران، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025.
دانت الأفضلية في بداية المباراة لصالح بيرسيبوليس، الذي نجح في فرض إيقاعه منذ بداية اللقاء، وكان الطرف الأفضل في الكثير من الأحيان، وصاحب المبادرة الأولى؛ حينما أرسل ميلاد محمدي كرة عرضية من الجهة اليسرى على قدم محمد خودابادنديلو الذي سددها بدوره بجوار القائم الأيسر عند الدقيقة 8.
وكانت أولى فرص النصر في اللقاء حينما مرر بروزوفيتش كرة إلى محمد مران، الذي سددها قوية لكنها مرت إلى جوار القائم الأيمن عند الدقيقة 33.
ولعب حارس النصر؛ راغد نجار، دوراً بارزاً في التصدي لتسديدة محمد حسين من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 35، قبل أن ينقذ كرة هوائية نفذها أوميد علي من داخل المنطقة عند الدقيقة 35.
وتبادل الفريقان المحاولات فيما بينهما، فسدد ميلاد محمدي كرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس راغد نجار بنجاح عن المرمى عند الدقيقة 70، رد عليه عبدالرحمن غريب بتسديدة قوية مرت خارج الخشبات الثلاث عند الدقيقة 72.
ويتصدر الهلال ترتيب دوري الغرب برصيد 19 نقطة من سبع مباريات، بفارق الأهداف أمام الأهلي، مقابل 17 نقطة من ثماني مباريات للنصر، و12 للسد، و11 من سبع مباريات للوصل، و8 من سبع مباريات للريان، و7 لكل من باختاكور وبيرسيبوليس الذين لعبا ثماني مباريات والغرافة، و6 لكل من الاستقلال الذي لعب سبع مباريات والشرطة، ونقطتين للعين.
وضمنت أندية الهلال والأهلي والنصر والسد والوصل التأهل إلى دور الـ16.
وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب؛ من أجل المنافسة في دور الـ16.
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