“الكهرباء”: عدم توثيق العداد يؤدي لفصل الخدمة

البلاد ــ جدة

حذرت الشـركات المقدمة لخدمات المياه والكهرباء المستفيدين من عدم توثيق العدادات، مؤكدة أنه سيتم فصل الخدمة في حال عدم التوثيق.

ودعت جميع المستفيدين من مواطنين ومقيمين، إلى المسارعة بتوثيق العدادات بالمستفيد الفعلي لها، قبل البدء بإجراءات فصل الخدمة عن العدادات غير الموثّقة.

وأوضحت أن هناك العديد من القنوات الإلكترونية الميسّرة، التي تهدف إلى تيسير وإتمام التوثيق، وهي ما زالت متاحة لجميع المستفيدين لدى الشـركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وشركة مرافق، مشيرة إلى أن عدم توثيق العداد؛ سيترتب عليه إيقاف الخدمات الإضافية، وعدم إتمام أي طلب أو خدمة أو شكوى للمستفيد، وآخر إجراءات عدم التوثيق هي فصل الخدمة عن العداد، لحين القيام بالتوثيق والربط؛ حيث ستبدأ إجراءات إيقاف الخدمات الإضافية بشكلٍ تدريجي بعد 30 يومًا، وصولًا إلى فصل الخدمة عن العداد نهائيًا.

وقالت: إنه في حال وجود استفسارات لدى المستفيدين بشأن آليات التوثيق؛ يمكنهم التواصل مباشرة مع مقدمي الخدمات عبر مراكز الاتصال المتاحة، وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.