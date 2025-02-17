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إطلاق” الرقمية” لتيسير خدمات الضمان الاجتماعي

صحيفة البلادaccess_time19 / شعبان / 1446 هـ      17 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس الأحد، عن إطلاق خدمة” الشمولية الرقمية” لتسهيل حصول مستفيدي الضمان الاجتماعي من كبار السن وذوي الإعاقة على الخدمات، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الوزارة. تتيح الخدمة للمستفيدين طلب المساعدة في التسجيل عبر منصة الدعم والحماية، حيث يتولى فريق مختص التواصل معهم واستكمال الإجراءات. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة؛ لتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز كفاءة الخدمات الاجتماعية باستخدام أحدث التقنيات.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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