إطلاق” الرقمية” لتيسير خدمات الضمان الاجتماعي

البلاد – جدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس الأحد، عن إطلاق خدمة” الشمولية الرقمية” لتسهيل حصول مستفيدي الضمان الاجتماعي من كبار السن وذوي الإعاقة على الخدمات، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الوزارة. تتيح الخدمة للمستفيدين طلب المساعدة في التسجيل عبر منصة الدعم والحماية، حيث يتولى فريق مختص التواصل معهم واستكمال الإجراءات. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة؛ لتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز كفاءة الخدمات الاجتماعية باستخدام أحدث التقنيات.