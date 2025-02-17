أمير المدينة يرعى حفل جائزة عامر اللويحق للأداء المتميز والتفوق العلمي

المدينة المنورة : البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حفل جائزة عامر اللويحق للأداء المتميز والتفوق العلمي، الذي أقيم على مسرح إدارة التعليم بمحافظة المهد، بحضور محافظ المهد الدكتور سلامة بن عيد الجهني.

وفي بداية الحفل، أكد مدير تعليم المهد راشد الوسمي في كلمته، أن رعاية سمو أمير المنطقة للجائزة تأتي امتدادًا لاهتمامه وحرصه على دعم قطاع التعليم، مشيرًا إلى أن الجائزة التي أطلقها الشيخ عامر اللويحق -رحمه الله- تُجسد أهمية الشراكة المجتمعية ودور رجال الأعمال في دعم التعليم، حيث واصل أبناؤه هذه المسيرة، لتظل الجائزة ضمن المبادرات، التي تسهم في تحفيز الطلاب نحو التميز العلمي.

وألقى سعود بن عامر اللويحق، كلمة أبناء عامر اللويحق، أعرب فيها عن سعادته بالمناسبة التي تحتفي بالمتميزين علميًا، مقدمًا شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته الكريمة ودعمه المستمر لقطاع التعليم، مؤكدًا أن التفوق الأكاديمي يُعد ركيزة أساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتخلل الحفل عرض مرئي استعرض مسيرة الجائزة ودورها في تعزيز الوعي بأهمية التفوق والتميز، إضافة إلى تحفيز روح التنافس بين الطلاب، وتكريم المتفوقين وإبرازهم بصفتهم نماذج يحتذى بها.

وفي ختام الحفل، كرّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة الفائزين بالجائزة، والتقط الصور التذكارية مع المكرمين وأفراد أسرة الجائزة، تقديرًا لجهودهم في دعم العملية التعليمية بالمحافظة.