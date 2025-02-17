الثقافية

أمانة محافظة جدة تنظّم أمسية “ديوان جدة”

صحيفة البلادaccess_time19 / شعبان / 1446 هـ      17 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 نظّمت أمانة محافظة جدة اليوم، بحضور الأمين صالح بن علي التركي، أمسية “ديوان جدة”، وذلك لاستعراض القصائد الشعرية التي نظمها الشعراء وصفًا لجماليات مدينة جدة.

 وسلطت الأمسية الضوء على “ديوان جدة”، الإصدار الأدبي الذي وثّق ملامح المدينة في قصائد كبار الشعراء، بمشاركة الشاعر الدكتور عبدالإله جدع، والأديب الدكتور يوسف العارف، والروائي محمد علي قدس.

 وأوضح مدير عام الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي، أن الأمسية جاءت ضمن جهود الأمانة لإثراء المشهد الثقافي وتعزيز مكانة جدة، التي تشهد حراكًا ثقافيًا وحضاريًا.

ibrahim

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أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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