أمانة محافظة جدة تنظّم أمسية “ديوان جدة”

جدة : البلاد

نظّمت أمانة محافظة جدة اليوم، بحضور الأمين صالح بن علي التركي، أمسية “ديوان جدة”، وذلك لاستعراض القصائد الشعرية التي نظمها الشعراء وصفًا لجماليات مدينة جدة.

وسلطت الأمسية الضوء على “ديوان جدة”، الإصدار الأدبي الذي وثّق ملامح المدينة في قصائد كبار الشعراء، بمشاركة الشاعر الدكتور عبدالإله جدع، والأديب الدكتور يوسف العارف، والروائي محمد علي قدس.

وأوضح مدير عام الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي، أن الأمسية جاءت ضمن جهود الأمانة لإثراء المشهد الثقافي وتعزيز مكانة جدة، التي تشهد حراكًا ثقافيًا وحضاريًا.