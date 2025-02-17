المحليات

أكثر من 80 ألف زائرٍ في مهرجان الزهور بالقطيف

صحيفة البلادaccess_time19 / شعبان / 1446 هـ      17 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام : البلاد

 شهدت فعاليات مهرجان الزهور الرابع بالواجهة البحرية بالقطيف، منذ انطلاقه في الـ 11 من فبراير الجاري، إقبالًا واسعًا، تجاوز فيه عدد زوارهِ حتى يوم أمس، أكثر من 80 ألف زائر، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير الذي تحظى فيه الفعاليات من قبل الأهالي، والزوار من مختلف المناطق.

 وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية، أن المهرجان المُقام في الواجهة البحرية بالقطيف “كورنيش المشاري”، يجمع بين الجمال الطبيعي والتنوع الثقافي، والترفيهي، ويستقطب الزوار عبر فعالياته المتنوعة، وتشمل مجموعة برامج اجتماعية، وتوعوية، وبيئية تناسب جميع الفئات، مشيرةً إلى أن المهرجان يدعم رواد الأعمال، من خلال توفير منصات لعرض منتجاتهم، إلى جانب المقاهي والأركان الحرفية التي تجذب الزوار.

 وأكدت الأمانة، حرصها على تعزيز الجذب السياحي، والترفيه المجتمعي عبر الفعاليات التي تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة البيئية، والثقافية، ويعد مهرجان الزهور الذي يستمر لمدة 12 يومًا، واحدًا من أبرز الفعاليات السنوية في المنطقة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *