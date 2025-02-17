أكثر من 80 ألف زائرٍ في مهرجان الزهور بالقطيف

الدمام : البلاد

شهدت فعاليات مهرجان الزهور الرابع بالواجهة البحرية بالقطيف، منذ انطلاقه في الـ 11 من فبراير الجاري، إقبالًا واسعًا، تجاوز فيه عدد زوارهِ حتى يوم أمس، أكثر من 80 ألف زائر، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير الذي تحظى فيه الفعاليات من قبل الأهالي، والزوار من مختلف المناطق.

وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية، أن المهرجان المُقام في الواجهة البحرية بالقطيف “كورنيش المشاري”، يجمع بين الجمال الطبيعي والتنوع الثقافي، والترفيهي، ويستقطب الزوار عبر فعالياته المتنوعة، وتشمل مجموعة برامج اجتماعية، وتوعوية، وبيئية تناسب جميع الفئات، مشيرةً إلى أن المهرجان يدعم رواد الأعمال، من خلال توفير منصات لعرض منتجاتهم، إلى جانب المقاهي والأركان الحرفية التي تجذب الزوار.

وأكدت الأمانة، حرصها على تعزيز الجذب السياحي، والترفيه المجتمعي عبر الفعاليات التي تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة البيئية، والثقافية، ويعد مهرجان الزهور الذي يستمر لمدة 12 يومًا، واحدًا من أبرز الفعاليات السنوية في المنطقة.