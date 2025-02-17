أكثر من 200 إعلامي و34 قناة نقلوا سباق” فورمولا إي جدة” إلى العالم 

البلاد- هاني البشر



باتت حلبةُ جدة أيقونةً عالميةً، نظير ما احتضنته من فعالياتٍ كبرى في رياضة المحركات، وما تشكّلهُ من تطورٍ يحاكي أهداف رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، والمتمثل في دعم الطاقة النظيفة والاستدامة والتكنولوجيا، فمنذُ افتتاحها نهاية عام 2021م، وهي تعدّ وجهةً مميزةً ليست للسائقين وعشاق رياضة السيارات- فحسب؛ بل لكل العاملين في قطاع الإعلام.

سباق فورمولا إي “جدة إي بري 2025” كان آخر حدثٍ احتضنته حلبة كورنيش جدة خلال الفترة من 14 – 15 فبراير 2025م، بمشاركة 11 فريقاً، و22 سائقاً، وحظي بتغطيةٍ إعلاميةٍ محليةٍ ودوليّة قوية، لا سيما مع إطلاق الجيل الجديد من سيارات فورمولا إي، والتي تعدّ خارقةً الأداء، وتمتاز بمواصفاتٍ مختلفة عن ما كانت عليه في السابق.

86 إعلامياً محلياً حضروا سباق “جدة إي بري 2025″؛ سعياً لنقل آخر الأخبار، وأبرز المستجدات، إلى جانب وجود 8 قنوات، و3 إذاعات، و16 صحيفةً ورقيةً وإلكترونية، لوضع المشاهد في قلبِ الحدث، فيما شهد السباق حضوراً دولياً كبيراً، تمثّل بوجود 26 قناة ناقلة، وتغطيةً من 116 إعلاميًا، بوجود 50 صحفيًّا، و48 مصوراً، و26 صحيفةً وموقعاً إلكترونياً.

سباق جدة إي بري 2025م، كان مادةً قوية للقنوات والإذاعات والصحف، لا سيما في النسخة السابعة في المملكة، والأولى على حلبة كورنيش جدة، وبحضورٍ جماهيري مختلف غطّى أرجاء الحلبة، ليصبح هذا السباق حكايةً متفرّدة في عالم رياضة المحركات، وليضاف في سجلات حلبة الشوارع الأسرع في العالم.