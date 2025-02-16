70 ألف درس لمحبي الجولف العام القادم

الرياض – محمد الجليحي

اختتمت مساء السبت بطولة صندوق الاستثمارات العامة للتنس وتوج نوح علي رضا الرئيس التنفيذي لجولف السعودية اللاعبة التايلاندية جينو تتيكول الفائزة بلقب بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات، محققة انتصارها السابع عشر بعد تسجيلها 69 ضربة في الجولة النهائية، لتنهي البطولة بمجموع 16 ضربة تحت المعدل.

وتحدث ” نوح ” لـ” البلاد” بعد التتويج وأعرب عن سعادته الكبيرة بنجاح تنظيم هذه البطولة، التي اعتدنا عليها في المملكة العربية السعودية بتنظيم الفعاليات الكبيرة، معرباً عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على دعمهما الدائم والمتواصل لرياضة الجولف.

وقال: مع اجواء الرياض الرائعة اختتمنا هذه البطولة الدولية للسيدات، التي تعتبر امتدادًا للبطولة الدولية للرجال، التي أقيمت في ديسمبر ٢٠٢٤ وتميزت هذه النسخة بالمساواة في قيمة الجائزة بين البطولة الرجالية والسيدات؛ حيث كانت كل جائزة خمسة ملايين دولار.

وولصل: نحن في لعبة الجولف لدينا هدف كبير ببناء البنية التحتية لرياضة الجولف، وانتشارها في المملكة. لدينا التقدم في النتائج بعد المشاركة بين هيئة الترفية والرياضة وهيئة السياحة والرياضة، ونحن في جولف السعودية لدينا برنامج “جو جولف” وهو برنامج متكامل لتعليم وتدريب أي سعودي لديه الرغبة لممارسة لعبة الجولف، ويحتوي هذا البرنامج على ١٢ درسًا مجانيًا لأساسيات لعبة الجولف وحتى الآن تم تسجيل 6000 متدرب منذ البطولة الرجالية السابقة حتى الآن، ولدينا هدف بتحقيق 70 ألف درس للعام المقبل- ‘ن شاء الله. والتنظيم لهذه البطولات العالمية يساهم بشكل كبير في تنمية وزيادة الطلب على المشاركة في هذه اللعبة.