23 ألف مخالف في قبضة الأمن خلال أسبوع

البلاد ــ الرياض

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 07/ 08/ 1446هـ الموافق 06/ 02/ 2025م إلى 13/ 08/ 1446هـ الموافق 12/ 02/ 2025م، عن ضبط 22663 مخالفًا في مختلف المناطق؛ منهم 13799 مخالفًا لنظام الإقامة، و5594 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3270 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 2133 شخصًا؛ 36 % منهم يمنيو الجنسية، و63 % إثيوبيو الجنسية، و01 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 184 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 14 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. في وقت بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 38777 وافدًا مخالفًا؛ منهم 34708 رجال، و4069 امرأة.

وأحالت الجهات المختصة 29510 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، كما أحالت 3678 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10822 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة، أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999، و996 في بقية مناطق المملكة.