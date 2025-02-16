10 آلاف شخص يشهدون التحول الجديد في التعليم

البلاد ــ الرياض

أقيمت أمس الأول فعالية أذكى KSU التي تعدّ أكبر فعالية مفتوحة على مستوى جامعات المملكة، نظّمتها جامعة الملك سعود، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي “سدايا”، للنهوض بالجامعة بالذكاء الإصطناعي، وسط تفاعل جماهيري كبير ناهز عشرة آلاف شخص، إكتظت بهم مدرجات وساحات أرينا بالجامعة في الرياض.

وشهدت الفعالية تفاعلًا استثنائيًا مع العروض المقدمة باستخدام الذكاء الإصطناعي، بأساليب علمية حديثة، أسهمت في خلق أجواء مفعمة بالحماس، والتفاعل بين الحاضرين من مختلف الأعمار الشابة، الذين تنافسوا على المسابقات والتحدِّيات الطلابية مع الذكاء الإصطناعي، بشكل عزَّز من قدراتهم الذهنية والمعرفية حول الذكاء الاصطناعي، كهدف إستراتيجي من تنظيم هذه الفعالية. كما شهدت الفعالية إقامة العديد من الأنشطة، التي وجدت إقبالًا منقطع النظير من الحضور، لاسيما تلك المشروعات، التي قدمها مجموعة من شباب الوطن، مستعينين فيها بالذكاء الإصطناعي، وجرى تكريم الفائزين منهم بجوائز تقديرية، فيما أسهمت تجاربهم في توسيع مداركهم، وتنمية ثقافتهم في تقنيات الذكاء الإصطناعي، ووجدت دعمًا من خبراء الذكاء الإصطناعي في جامعة الملك سعود و “سدايا”.

وتضمنت فعالية أذكى KSU برنامجًا مكثفًا حافلًا بالأنشطة والتطبيقات الحية، التي استهدفت تنمية المهارات الفكرية والذهنية للمشاركين، إلى جانب استعراض أحدث التجارب العالمية في الذكاء الاصطناعي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمؤثرين، علاوة على تقديم تحدي Rocket League، التقني، واستعراض أحدث التقنيات المستخدمة في معامل جامعة الملك سعود.

وخاض المشاركون في المسابقات التي قدمت تجربة استثنائية عبر هاكاثون التحول، الذي ركّز على تطوير حلول تقنية مبتكرة تعزز تطبيقات الذكاء الإصطناعي في مختلف الاستخدامات، في مقابل إيجاد بيئة تفاعلية غنية من خلال منطقة AI PARK ، التي جمعت بين الأنشطة الترفيهية والتجارب العملية، في أجواء حيوية زادتها عربات الطعام تميزًا.

كما شهدت الفعالية إطلاق حزمة من المشاريع العلمية من ضمنها الزمالات البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي والعديد من الشراكات، التي تعزّز من استخدامات الذكاء الإصطناعي، وتدعم وتؤسس لتأهيل، وبناء قدرات جيل واعد، قادر على مواكبة مستقبل التقنية، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التحول الرقمي، ومتمكِّن من تقنيات الذكاء الإصطناعي.