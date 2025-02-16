“هيئة النقل” تنفّذ أكثر من 367 ألف عملية فحص خلال شهر

الرياض : البلاد

نفّذت الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع الجهات المعنية أكثر من 367 ألف عملية فحص خلال شهر يناير 2025، شملت أنشطة النقل البري والبحري والسككي، بهدف رفع مستوى الجودة والسلامة في مختلف أنماط النقل.

وسجل النقل البري العدد الأكبر من عمليات الفحص بـ 355,469 عملية، ثم النقل البحري بـ 11,646 عملية، بينما شهد قطاع النقل السككي 213 عملية فحص بمعدل امتثال كامل بلغ 100%، ورصدت الفرق الرقابية 39,084 مخالفة، فيما تم توجيه 8,689 إنذارًا قبل إصدار المخالفات، وفقًا لسياسة الهيئة في التوعية وتعزيز الامتثال قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.

وعلى مستوى المناطق، تصدرت الرياض عدد المخالفات بواقع 15,551 مخالفة، تليها مكة المكرمة بـ 12,491 مخالفةٍ، ثم المنطقة الشرقية بـ 3,537 مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة 1,695 مخالفة، والقصيم 1,472 مخالفة، وعسير 1,116 مخالفة، إلى جانب مخالفات أخرى في مناطق متفرقة، ومن أبرز المخالفات المرصودة؛ ممارسة نشاط النقل دون الحصول على التراخيص النظامية، وتشغيل مركبات غير مسجلة في أنظمة الهيئة، إضافة إلى نقل البضائع دون الحصول على الموافقات الرسمية.

وتؤكد الهيئة العامة للنقل التزامها المستمر بتعزيز الرقابة الفعالة لضمان الامتثال ورفع كفاءة خدمات النقل، بما يسهم في تطوير القطاع وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة لخدمة المستفيدين.