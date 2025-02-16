نيوم.. ازدهار واعد لمئة عام

البلاد – الرياض

أكد كبير التنفيذيين للتطوير في نيوم، دينيس هيكي ، أن نيوم ليست مشروعا عقاريا فقط ، إنما بناء اقتصادي ورؤية لمئة عام قادمة ، ويشغل المشروع مساحة 265 ألف كيلومتر مربع، تقارب مساحة ولاية ماساتشوستس الأميركية، مضيفا بأنه جاري تطوير المنطقة بسوق كبير جدًا.

وأوضح في استعراضه لتطورات الأعمال بالمشروع خلال “منتدى صندوق الاستثمارات العامة للقطاع الخاص” ، أنه تم إنفاق أكثر من 140 مليار ريال على البنية التحتية للمشروع حتى الآن، وهناك العديد من العقارات ما زالت قيد التطوير، مبينا أن البنية التحتية والمرافق وبعض الجوانب الأخرى في تطور مستمر.

وأشار إلى اثنتين من أدوات الاستثمار داخل نيوم وهما “صندوق نيوم الاستثماري” الذي يركز بشكل رئيسي على تنمية القطاعات والشراكات، و”مكتب نيوم الاستثماري” الذي يهتم بشكل أساسي بالشراكات مع جانب تطوير العقارات، والمبادرات الأخرى في بعض القطاعات التي تساهم في التطوير ، مبينا أن أكثر من 15 قطاعا يعمل مع الشركاء والأشخاص عالميًا ومحليًا ومع الشركات التي قامت بإنشائها في نيوم.