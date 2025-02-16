محافظ جدة يُدشّن الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال

جدة : البلاد

دَشَّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم، الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال بجدة، بحضور مدير فرع وزارة الصحة بالمحافظة, الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، وقام سموه بإعطاء أول جرعة لطفلين إيذانًا بانطلاقها بالمحافظة.

وتنطلق الحملة التي تهدف لرفع المناعة المجتمعية ضد شلل الأطفال، عبر فرق ثابتة ومتحركة, حيث تواجد الفرق الثابتة للتطعيم في المراكز الصحية وأماكن التجمعات، فيما توجد الفرق المتنقلة للتطعيم في المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.

وتسعى الحملة للوصول إلى 300 ألف طفل وطفلة من الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام، حيث يتلقى الأطفال لقاح شلل الأطفال الفموي على جرعتين، تبدأ أولى الجرعات اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام، في حين ستكون الجرعة الثانية في شهر شوال 1446 هـ, وتستمر لمدة أسبوع.