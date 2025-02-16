قبول أكثر من (63) ألف متدرب ومتدربة بالكليات التقنية والمعاهد في الفصل الثاني

الرياض : البلاد

استقبلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أكثر من (63) ألف متدرب ومتدربة، مع بداية الفصل التدريبي الثاني من العام 1446هـ بمختلف الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية الثانوية، ومعهد العمارة، والتشييد الثانوي.

وأوضح نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي, أن عدد المتدربين والمتدربات المستمرين حاليًا يتجاوز (215) ألف متدرب ومتدربة بمختلف البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة, مشيرًا إلى سلاسة انطلاقة أعمال الفصل الثاني الحالي بالكليات التقنية والمعاهد، نظرًا لاكتمال كافة الاستعدادات والتجهيزات قبل بداية الفصل بوقت مبكر.

يذكر أن عدد الكليات التقنية للبنين يبلغ (103) كليات، و (44) كلية تقنية للبنات، أما المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، ومعاهد التدريب في الإصلاحيات يبلغ عددها (98) معهدًا، وبذلك يصبح إجمالي عدد المنشآت التدريبية (245) منشأة تدريبية موزعة على مختلف مدن ومحافظات المملكة.