دوران وبنزيما يتصدران تشكيلة الجولة 20 في دوري روشن

الرياضةدوران وبنزيما يتصدران تشكيلة الجولة 20 في دوري روشن صحيفة البلادaccess_time18 / شعبان / 1446 هـ 16 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة انتهت أمس السبت الجولة 20 من عمر الدوري السعودي للمحترفين “روشن” للموسم 2024-2025. وتصدر الاتحاد ترتيب دوري روشن بفارق 4 نقاط عن الهلال عقب نهاية الجولة 20. وكشفت شبكة “سوفا سكور” العالمية المختصة بتقييم اللاعبين عن التشكيلة المثالية للجولة. وجاءت تشكيلة الجولة 20 وفقًا للشبكة العالمية على النحو التالي: في حراسة المرمى: مايسلون “التعاون”. في خط الدفاع: مهند أبو طه “العروبة” – جيروتو “التعاون” – زياد الصحفي “الفيحاء”. خط الوسط: سالم الدوسري “الهلال” – جوانكا “الشباب” – إيكي فيرنانديز “القادسية” – عبدالحميد صابيري “التعاون”. خط الهجوم: جون دوران “النصر” – جوليان كينونيس “القادسية” – كريم بنزيما “الاتحاد”.