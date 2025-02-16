الرئيسية
/
/
/
/
/
دوران وبنزيما يتصدران تشكيلة الجولة 20 في دوري روشن
الرياضة

دوران وبنزيما يتصدران تشكيلة الجولة 20 في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time18 / شعبان / 1446 هـ      16 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

انتهت أمس السبت الجولة 20 من عمر الدوري السعودي للمحترفين “روشن” للموسم 2024-2025.

وتصدر الاتحاد ترتيب دوري روشن بفارق 4 نقاط عن الهلال عقب نهاية الجولة 20.

وكشفت شبكة “سوفا سكور” العالمية المختصة بتقييم اللاعبين عن التشكيلة المثالية للجولة.

وجاءت تشكيلة الجولة 20 وفقًا للشبكة العالمية على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مايسلون “التعاون”.

في خط الدفاع: مهند أبو طه “العروبة” – جيروتو “التعاون” – زياد الصحفي “الفيحاء”.

خط الوسط: سالم الدوسري “الهلال” – جوانكا “الشباب” – إيكي فيرنانديز “القادسية” – عبدالحميد صابيري “التعاون”.

خط الهجوم: جون دوران “النصر” – جوليان كينونيس “القادسية” – كريم بنزيما “الاتحاد”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *