خلال المؤتمر الصحفي عقب ختام الجولة الرابعة | رولاند: سعيد بفوزي بلقب سباق جدة فورمولا إي بري

البلاد- جدة



أبدى البريطاني أوليفر رولاند سائق فريق “نيسان” سعادته بالحصول على المركز الأول خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية الجولة الرابعة من سباق جدة إي بري 2025، مشيراً إلى أن فريقه قدّم عملاً مميزاً من خلال القدرة على إدارة الطاقة، والتواصل مع المهندسين؛ ما أسهم في تنفيذ الاستراتيجية بصورةٍ مثالية، مبيناً أن الحصول على أفضلية الجولة يعد دافعاً نحو الاستمرار لتحقيق الأفضل، لا سيما وأن الفريق يحتل مركزاً جيداً في الفترة الحالية، مبيناً أن حلبةِ كورنيش جدة، تمتاز بالسرعة والتماسك، وتتطلب تركيزاً أكبر؛ لتفادي حدوثِ أي أخطاء.

من جانبه، أرجع البريطاني تايلور بارنارد سائق فريق “نيوم ماكلارين” صاحب المركز الثاني صعوبةً في سباق اليوم، إلى ضرورة توفير نسبة 10% من الطاقة؛ مما أدى إلى التراجع إلى الخلف للحفاظ عليها، والعودة مجدداً إلى المركز الثاني قبل انتهاء السباق، واصفاً الحصول على هذه المرتبة بالمذهل.

إلى ذلك، أوضح البريطاني جيك هيوز سائق فريق “مازيراتي إم إس جي” أن الانتقال من حلبة الدرعية إلى حلبة كورنيش جدة، كان يشكل عاملَ خوفٍ بالنسبةِ له، إلا أن التجربةَ جعلتها المفضلة بالنسبة له، وأن تتويجه للمرة الأولى مع فريقه، ستكون طريقاً لمضاعفةِ الجهود؛ لنيل المزيد من الألقاب.