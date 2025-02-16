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خبراء يستعرضون تقنيات قطاع الترفيه في الرياض

صحيفة البلادaccess_time18 / شعبان / 1446 هـ      16 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض
تنطلق يوم غد في الرياض قمة IAAPA الشرق الأوسط 2025، وذلك على مسرح محمد العلي بمنطقة بوليفارد سيتي، وتستمر لمدة يومين، وذلك بالتعاون مع” موسم الرياض.
سيجمع هذا الحدث قادة الصناعة والخبراء من جميع أنحاء العالم؛ لاستعراض أحدث التقنيات والفرص في قطاع الترفيه.
وسيتضمن الحدث جلسات حوارية وفرصًا للتواصل مع كبار خبراء الوجهات الترفيهية والحدائق المائية ومراكز الترفيه العائلية، كما سيتمكن الحضور من زيارة معرض حصري يعرض منتجات وخدمات مبتكرة.
يأتي اختيار الرياض كمدينة مضيفة للمرة الثانية، ليؤكد على الدور المتزايد للمملكة العربية السعودية كمدينة رائدة في مجال الترفيه؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وإنشاء وجهات ترفيهية عالمية المستوى، وستسلط قمة IAAPA الشرق الأوسط 2025 الضوء على التحول السريع الذي تشهده المملكة؛ لتصبح مركزًا رائدًا للترفيه.
وقال رئيس”IAAPA”جاكوب وال:” نحن متحمسون لاستضافة قمة IAAPA الشرق الأوسط في الرياض؛ المدينة التي تجسد مستقبل صناعة الجذب العالمية، مؤكدًا أن هذا الحدث لن يبرز الابتكارات المذهلة التي تحدث في الشرق الأوسط- فحسب- بل سيعزز أيضًا التعاون، ويُلهم أفكارًا جديدة؛ ستشكل مستقبل الترفيه في جميع أنحاء العالم”.

 

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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