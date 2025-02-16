خبراء يستعرضون تقنيات قطاع الترفيه في الرياض

البلاد- الرياض

تنطلق يوم غد في الرياض قمة IAAPA الشرق الأوسط 2025، وذلك على مسرح محمد العلي بمنطقة بوليفارد سيتي، وتستمر لمدة يومين، وذلك بالتعاون مع” موسم الرياض.

سيجمع هذا الحدث قادة الصناعة والخبراء من جميع أنحاء العالم؛ لاستعراض أحدث التقنيات والفرص في قطاع الترفيه.

وسيتضمن الحدث جلسات حوارية وفرصًا للتواصل مع كبار خبراء الوجهات الترفيهية والحدائق المائية ومراكز الترفيه العائلية، كما سيتمكن الحضور من زيارة معرض حصري يعرض منتجات وخدمات مبتكرة.

يأتي اختيار الرياض كمدينة مضيفة للمرة الثانية، ليؤكد على الدور المتزايد للمملكة العربية السعودية كمدينة رائدة في مجال الترفيه؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وإنشاء وجهات ترفيهية عالمية المستوى، وستسلط قمة IAAPA الشرق الأوسط 2025 الضوء على التحول السريع الذي تشهده المملكة؛ لتصبح مركزًا رائدًا للترفيه.

وقال رئيس”IAAPA”جاكوب وال:” نحن متحمسون لاستضافة قمة IAAPA الشرق الأوسط في الرياض؛ المدينة التي تجسد مستقبل صناعة الجذب العالمية، مؤكدًا أن هذا الحدث لن يبرز الابتكارات المذهلة التي تحدث في الشرق الأوسط- فحسب- بل سيعزز أيضًا التعاون، ويُلهم أفكارًا جديدة؛ ستشكل مستقبل الترفيه في جميع أنحاء العالم”.