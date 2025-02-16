تدشين مبادرة الإحرام المستدام في بينالي الفنون الإسلامية

البلاد ــ جدة

أطلقت هيئة الأزياء أحدث مبادراتها المستدامة “الإحرام المستدام” ضمن مؤتمر صحفي في بينالي الفنون الإسلامية مؤخرا، وهي مبادرة مستدامة تتمحور حول إعادة تدوير زي الإحرام لإنتاج إحرام مستدام تم تصنيعه من خلال جمع وفرز مخلفات المنسوجات للحجاج.

وتطلق الهيئة المبادرة بالتعاون مع شركة “سرك”، الرائدة في مجال إدارة النفايات والاقتصاد الدائري في المملكة، وبالتعاون مع “تدويم” الشركة الرائدة في مجال الأزياء المستدامة لإطلاق المبادرة المستدامة التي تركز على إعادة تدوير ملابس الإحرام وتحويلها إلى ملابس إحرام جديدة مستدامة.

وتؤدي هذه العملية إلى إنشاء ملابس إحرام جديدة ومستدامة، مما يبرز جدوى إعادة تدوير المنسوجات في صناعة الأزياء. وتتعاون الهيئة في هذه المبادرة مع مجموعة “سانكو” المتخصصة في مجال المنسوجات المستدامة، بدعم من شركة “ري آند أب” المتخصصة في تكنولوجيا إعادة تدوير المنسوجات المبتكرة.

وتسهم هذه الشراكات في تحقيق أهداف المملكة المستدامة وفتح آفاق جديدة في مجال إعادة تدوير الأزياء، كما تتماشى هذه المبادرة مع أهداف حماية البيئة في رؤية المملكة 2030 وتمثل خطوة مهمة نحو نظام بيئي أكثر استدامة للأزياء في المملكة.

وتهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة، وزيادة وعي المستهلكين بإعادة تدوير الأزياء، ودعم تطوير اقتصاد المنسوجات المستدامة في المملكة العربية السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك: “توضح مبادرة الإحرام المستدام التزامنا بالابتكار في الممارسات المستدامة، وتكريم الأهمية الثقافية والروحية للإحرام مع حماية كوكبنا للأجيال القادمة, كما تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، وإعادة تدوير كميات كبيرة من الإحرام غير المستخدم، وتعزيز الممارسات المستدامة داخل قطاع الأزياء.

وأكد أن هيئة الأزياء تلتزم بتعزيز صناعة الأزياء النابضة بالحياة والمستدامة في المملكة بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية، وتعزيز الاستهلاك الواعي وإعادة التدوير.