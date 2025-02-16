الهلال يطالب بالتسجيلات الصوتية لحكام مباراته أمام الرياض

البلاد- جدة طالب نادي الهلال بالحصول على التسجيلات الصوتية لحكام مباراته ضد الرياض، التي جرت الجمعة بالجولة 20 من دوري روشن.

وقالت شبكة الإخبارية: إن إدارة الهلال أرسلت طلبًا رسميًا للاتحاد السعودي بالحصول على التسجيلات الصوتية لمناقشات الحكم السلفادوري مع طاقم تقنية الفار. وكان الهلال قد أصدر بيانًا ناريًا عقب تعادله مع الرياض مساء الجمعة، أبدى خلاله استياءه من الأخطاء التحكيمية في مباراته أمام الرياض، مشددًا على ضرورة قدوم حكام من صفوة أوروبا لإدارة مبارياته القادمة في روشن. وتراجع الهلال إلى وصافة روشن بفارق 4 نقاط عن الاتحاد قبل الكلاسيكو المرتقب بينهما مساء السبت المقبل في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الإنماء” في قمة مباريات الجولة 21.