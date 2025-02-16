السعودية تؤهل بحارة الدول الجزرية

البلاد – الرياض

أطلقت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للنقل وشركة بحري وبالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية ، مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه في مقر المنظمة في لندن، ، ويهدف إلى تدريب طلاب الأكاديمية البحرية من الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا ، بالإضافة إلى دعم الأبحاث المتقدمة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.

وقع الاتفاقية المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة البحرية الدولية المهندس كمال الجنيدي، ومن جانب المنظمة البحرية مدير إدارة التعاون الفني بالمنظمة الدكتور خوسيه ماثييكال، ويمتد تنفيذ المشروع بين عامي 2025 – 2026 ، ويبلغ إجمالي تكلفته نحو 700 ألف دولار أمريكي، ما يعادل أكثر من 2.6 مليون ريال سعودي، ويسهم المشروع في معالجة النقص في تمثيل البحارة من هذه المناطق بأسطول الشحن العالمي من خلال توفير فرص للتدريب على متن السفن السعودية لطلاب الأكاديمية البحرية.

وتسعى المملكة من خلال هذا المشروع، إلى بناء مسارات تعاون مستدامة لتمكين طلاب الأكاديميات البحرية من الوصول إلى فرص وظيفية أوسع، والإسهام في معالجة النقص العالمي في أطقم السفن.