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الأخضر تحت 20 يخسر أمام العراق في كأس آسيا
الرياضة

الأخضر تحت 20 يخسر أمام العراق في كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time18 / شعبان / 1446 هـ      16 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

خسر المنتخب الوطني تحت 20 عامًا مباراته أمام نظيره العراقي بنتيجة 1-0 ، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2025 في الصين، والمؤهلة لكأس العالم 2025.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول من ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الأخضر.

وتجمد رصيد الأخضر عند 3 نقاط واحتل المركز الثاني في المجموعة بالتساوي مع المنتخب الأردني، في حين انفرد منتخب العراق بالصدارة برصيد 4 نقاط.

وسيخوض المنتخب الوطني تحت 20 عامًا مباراته الختامية في الدور الأول أمام منتخب كوريا الشمالية الأربعاء المقبل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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