الأخضر تحت 20 يخسر أمام العراق في كأس آسيا

خسر المنتخب الوطني تحت 20 عامًا مباراته أمام نظيره العراقي بنتيجة 1-0 ، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2025 في الصين، والمؤهلة لكأس العالم 2025.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول من ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الأخضر.

وتجمد رصيد الأخضر عند 3 نقاط واحتل المركز الثاني في المجموعة بالتساوي مع المنتخب الأردني، في حين انفرد منتخب العراق بالصدارة برصيد 4 نقاط.

وسيخوض المنتخب الوطني تحت 20 عامًا مباراته الختامية في الدور الأول أمام منتخب كوريا الشمالية الأربعاء المقبل.