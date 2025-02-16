“الأحوال المتنقلة” تقدم خدماتها في (22) موقعًا حول المملكة

الرياض : البلاد

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (22) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مركز حلي لمدة أسبوع، وللرجال في مركز خالدية حضن التابع لمحافظة تربة لمدة يومين، ويوم الاثنين للنساء في مجمع الملك عبدالله الطبي بمستشفى الولادة بجدة لمدة أسبوع، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مركز خالدية حضن لمدة يومين وللرجال في مقر الخطوط السعودية بجدة، ويوم الخميس للنساء لمدة يوم لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مستشفى الأمير مشاري بمحافظة بلجرشي لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين في مركز الشعراء بمحافظة قلوة، ويوم الثلاثاء للنساء في مدرسة زينب أحمد أم الكمال المقدسية بالباحة لمدة يومين لكل منهما، ويوم الخميس للرجال في قرية البركة التراثية ببلجرشي لمدة يوم.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها للرجال والنساء اليوم في مركز ترج بمحافظة بيشة لمدة يومين، وللنساء في محافظة طريب لمدة أربعة أيام، وللرجال في مركز أحد ثربان لمدة ثلاثة أيام.

وتقوم الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية, بتقديم خدماتها للرجال والنساء يوم الاثنين في شركة سند بالدمام ويوم الثلاثاء في جمعية القطيف للخدمات الاجتماعية.

وفي منطقة القصيم تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في محافظة ضرية، ويوم الثلاثاء للرجال في مركز مشاش جرود لمدة ثلاثة أيام لكل منها.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الحدود الشمالية بتقديم خدماتها للنساء يوم الاثنين في محافظة العويقيلة، ويوم الثلاثاء في مركز لينة لمدة ثلاثة أيام لكل منهما.

وفي منطقة الجوف تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال اليوم في كتابة العدل بالقريات لمدة يومين، ويوم الثلاثاء في مركز قليب خضر لمدة ثلاثة أيام.

وتقدم الوحدات المتنقلة خدماتها للرجال والنساء اليوم في منطقة جازان بمحافظة فيفاء لمدة أسبوع، ويوم الثلاثاء للرجال في مركز فيد بمنطقة حائل، ومستشفى نجران العام بمنطقة نجران، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين لكل موقع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.