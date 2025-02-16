إطلاق «الشمولية الرقمية» لدعم كبار السن وذوي الإعاقة في الضمان الاجتماعي

جدة : البلاد

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة “الشمولية الرقمية”، التي تستهدف مستفيدي الضمان الاجتماعي من فئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تسهيل إجراءات التقديم على الضمان الاجتماعي، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات بكل يسر وسهولة.

وتتيح الخدمة الجديدة للمستفيدين طلب المساعدة في التسجيل في الضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الوزارة أو الانتظار لفترات طويلة، وذلك عبر إنشاء حساب جديد على منصة الدعم والحماية، وإدخال البيانات الأساسية، ليقوم الفريق المختص في المنصة بالتواصل مع مقدم الطلب واستكمال الإجراءات اللازمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الوزارة بتحسين تجربة المستفيدين، وتقديم خدمات متميزة تعتمد على أحدث التقنيات، بما يسهم في تحقيق الكفاءة والمرونة في تقديم الخدمات الاجتماعية.

ويأتي إطلاق خدمة “الشمولية الرقمية” في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحسين جودة حياة مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز فرص تمكينهم في المجتمع، كما تعكس هذه المبادرة حرص الوزارة على مواكبة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الاجتماعية، وضمان وصول الفئات المستحقة إلى الدعم بسهولة وكفاءة.