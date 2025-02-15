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شاهد| الفيحاء يُعمق جراح الرائد بثنائية
الرياضة

شاهد| الفيحاء يُعمق جراح الرائد بثنائية

صحيفة البلادaccess_time17 / شعبان / 1446 هـ      15 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تغلب فريق الفيحاء على مضيفه الرائد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، بمنافسات الجولة 20 من دوري روشن.

وكان الشوط الشوط الأول من مباراة الرائد والفيحاء قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

سجل ثنائية الفيحاء كل من فاشيون ساكالا من ركلة جزاء في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، وفارس عابدي في الدقيقة 61.

ورفع الفيحاء رصيده إلى النقطة 19 محتلاً المركز الرابع عشر، وتجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة وتراجع إلى المربتة السادسة عشرة في جدول دوري روشن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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