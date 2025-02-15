شاهد| الفيحاء يُعمق جراح الرائد بثنائية

البلاد- جدة
تغلب فريق الفيحاء على مضيفه الرائد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، بمنافسات الجولة 20 من دوري روشن.
وكان الشوط الشوط الأول من مباراة الرائد والفيحاء قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.
سجل ثنائية الفيحاء كل من فاشيون ساكالا من ركلة جزاء في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، وفارس عابدي في الدقيقة 61.
ورفع الفيحاء رصيده إلى النقطة 19 محتلاً المركز الرابع عشر، وتجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة وتراجع إلى المربتة السادسة عشرة في جدول دوري روشن.
ثنائية تصعد بالفيحاء للمركز 14✅
📺 شاهد هدفي الفهود ⬇️#دوري_روشن_السعودي#الرائد_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/yZOkQkbsbn
— SSC (@ssc_sports) February 15, 2025