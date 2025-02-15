شاهد| التعاون يقتنص فوزًا مثيرًا من الخليج

البلاد- جدة
اقتنص فريق التعاون فوزًا مثيرًا أمام نظيره الخليج بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 20 بدوري روشن للمحترفين.
جاء الهدف الوحيد لفريق التعاون في الدقيقة 90+5، عن طريق عبدالحميد صابيري.
وأشهر حكم المباراة العديد من البطاقات الصفراء، كان لفريق التعاون نصيب الأسد منها، حيث حصل على 3 بطاقات، بينمى تلقى لاعب واحد من الخليج بطاقة صفراء.
بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الخليج عند نفس عدد النقاط بالمركز التاسع.
هددددددف⚽!
بالوقت الحاسم.. صابيري يسجل للتعاون🔥⚽
الخليج 0 × 1 التعاون#دوري_روشن_السعودي#الخليج_التعاون | #SSC pic.twitter.com/rC0iGPvx4Z
— SSC (@ssc_sports) February 15, 2025