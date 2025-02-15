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شاهد| التعاون يقتنص فوزًا مثيرًا من الخليج
الرياضة

شاهد| التعاون يقتنص فوزًا مثيرًا من الخليج

صحيفة البلادaccess_time17 / شعبان / 1446 هـ      15 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

اقتنص فريق التعاون فوزًا مثيرًا أمام نظيره الخليج بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم  السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 20 بدوري روشن للمحترفين.

جاء الهدف الوحيد لفريق التعاون في الدقيقة  90+5، عن طريق عبدالحميد صابيري.

وأشهر حكم المباراة العديد من البطاقات الصفراء، كان لفريق التعاون نصيب الأسد منها، حيث حصل على 3 بطاقات، بينمى تلقى لاعب واحد من الخليج بطاقة صفراء.

بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الخليج عند نفس عدد النقاط بالمركز التاسع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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