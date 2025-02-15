شاهد| الاتحاد يتربع على صدارة روشن برباعية الوحدة

محمود العوضي- جدة
عزز فريق الاتحاد صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما نجح في تحقيق فوز كبير على مضيفه فريق الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من المسابقة.
سجل للاتحاد مهند النشقيطي في الدقيقة 35، وعادل جواد الياميق النتيجة للوحدة في الدقيقة 42.
وأضاف بنزيمة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول. وعزز الهولندي ستيفن بيرجوين النتيجة لصالح الاتحاد بالهدف الثالث في الدقيقة 60، واختتم حسام عوار مهرجان أهداف الاتحاد في الدقيقة 90+5 بعد تمريرة سحرية من كريم بنزيما.
وشهدت مباراة الاتحاد والوحدة، مشادة قوية خارج أرض الملعب، بين مدرب الوحدة كارينيو ودكة بدلاء الاتحاد؛ أشهر حكم المباراة على أثرها البطاقة الحمراء لمدرب نادي الوحدة.
الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 52، لينفرد بصدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، مستغلًا تعثر غريمه التقليدي الهلال؛ ليوسع الفارق إلى 4 نقاط، بينما حل الوحدة في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة.
⚽️شاهد أهداف #الوحدة_الاتحاد بصوت المعلق فهد العريشي 🎙⤵️#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/7NEyweqK0c
— SSC (@ssc_sports) February 15, 2025