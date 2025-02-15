الرياضة

شاهد| الاتحاد يتربع على صدارة روشن برباعية الوحدة

صحيفة البلادaccess_time17 / شعبان / 1446 هـ      15 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
عزز فريق الاتحاد صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما نجح في تحقيق فوز كبير على مضيفه فريق الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من المسابقة.

سجل للاتحاد مهند النشقيطي في الدقيقة 35، وعادل جواد الياميق النتيجة للوحدة في الدقيقة 42.

وأضاف بنزيمة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول. وعزز الهولندي ستيفن بيرجوين النتيجة لصالح الاتحاد بالهدف الثالث في الدقيقة 60، واختتم حسام عوار مهرجان أهداف الاتحاد في الدقيقة 90+5 بعد تمريرة سحرية من كريم بنزيما.

وشهدت مباراة الاتحاد والوحدة، مشادة قوية خارج أرض الملعب، بين مدرب الوحدة كارينيو ودكة بدلاء الاتحاد؛ أشهر حكم المباراة على أثرها البطاقة الحمراء لمدرب نادي الوحدة.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 52، لينفرد بصدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، مستغلًا تعثر غريمه التقليدي الهلال؛ ليوسع الفارق إلى 4 نقاط، بينما حل الوحدة في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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