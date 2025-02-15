ختام بطولة كأس المملكة للفئات السنية للملاكمة في الرياض

الرياض – محمد الجليحي

اختُتمت أمس بطولة كأس المملكة للفئات السنية للملاكمة، التي نظمها الاتحاد السعودي للملاكمة في مدينة الرياض، واستمرت خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير، بمشاركة أكثر من 300 ملاكم وملاكمة من مختلف الفئات السنية، بما في ذلك البراعم، الناشئون، والشباب، مُمثّلين لـ 35 ناديًا من مختلف مناطق المملكة.

وشهدت البطولة منافسة حماسية ومستويات فنية متميزة، حيث أسفرت نتائجها النهائية عن تتويج نادي مايك تايسون بالمركز الأول، فيما حلّ نادي الاتحاد في المركز الثاني، وجاء نادي الشباب في المركز الثالث.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، المهندس عبدالله بن أحمد الحربي، عن فخره بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون خلال البطولة، مشيرًا إلى أن هذه المنافسات تُمثّل جزءًا من استراتيجية الاتحاد لنشر رياضة الملاكمة في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى التنافس بين الأندية، وتعزيز قاعدة المواهب في اللعبة، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير الرياضة والارتقاء بالمواهب الوطنية.

وقال المهندس عبدالله الحربي: “شهدنا في هذه البطولة مواهب واعدة ومستويات فنية متطورة، مما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية في إعداد اللاعبين. هذا التطور يمنحنا دافعًا إضافيًا لمواصلة جهودنا في اكتشاف ورعاية المواهب، وتهيئة اللاعبين للمنافسات الإقليمية والدولية.”

وأضاف: “الاتحاد السعودي للملاكمة مستمر في دعم الرياضيين من خلال برامج تأهيلية متقدمة تهدف إلى صقل مهاراتهم ورفع جاهزيتهم للمشاركات الخارجية. طموحنا هو تحقيق إنجازات رياضية مشرفة تعكس مكانة المملكة في الساحة الرياضية العالمية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال بناء جيل رياضي قوي قادر على المنافسة في المحافل المحلية، الإقليمية، والدولية.”