الرياضة النصر يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق

البلاد- جدة كشف نادي النصر اليوم السبت، عن تطورات الإصابة التي لحقت بنجومه قبل مواجهة بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة. ويحل فريق النصر ضيفًا على فريق بيرسبوليس، بملعب آزادي بالعاصمة طهران، بعد غد الاثنين، في إطار الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. وكان الثلاثي” سلطان الغنام وأوتافيو مونتيرو، وعبد الله الخيبري” قد تعرضوا لإصابات مختلفة، خلال مشاركاتهم مع النصر في مباراته أمام الأهلي في دوري روشن. وقال النصر في بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس”: إن إصابة الغنام عبارة عن شد في العضلة الخلفية، وهو نفس ما يعاني منه أوتافيو، بينما تعرض الخيبري لإصابة في العضلة الأمامية. وأضاف النصر، في بيانه، أن اللاعبين المصابين سيخضعون للتقييم المستمر من جانب الجهاز الطبي، طوال فترة العلاج والتأهيلي؛ لتحديد موعد العودة للتدريبات.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة، برصيد 16 نقطة، بعدما ضمن تأهله للدور ثمن النهائي للبطولة.