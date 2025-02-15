الرياضة

التايلاندية جينو تتيكول تتوج بلقب بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات

صحيفة البلادaccess_time17 / شعبان / 1446 هـ      15 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – محمد الجليحي

توجت التايلاندية جينو تتيكول بلقب بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات محققة انتصارها السابع عشر بعد تسجيلها 69 ضربة في الجولة النهائية، لتنهي البطولة بمجموع 16 ضربة تحت المعدل.

وتستعد النجمة التايلاندية لمواصلة مسيرتها الناجحة بعد أن سارت على خطى مواطنتها باتي تافاتاناكيت، التي حصدت لقب البطولة العام الماضي.

وكانت هذه أولى مشاركات تتيكول هذا الموسم، حيث وصفت فوزها بأنه “أفضل هدية تلقيتها في حياتي”، معبرة عن دهشتها بتحقيق اللقب في أول بطولة بالموسم بعد فترة توقف طويلة. وأكدت أن الفوز يمنحها دفعة قوية للسير في الاتجاه الصحيح.

 

وانطلقت تتيكول في الجولة النهائية بفارق ثلاث ضربات تحت المعدل لتتصدر وتتقدم بتسجيل أربعة بيردي في أول 10 حفر، مما منحها تفوقًا بخمس ضربات مع تبقي ثماني حفر على النهاية.

وحافظت اللاعبة المصنفة رابعًا عالميًا على مستواها ولم تخسر سوى ضربة واحدة خلال بقية الحفر، وهو ما كان كافيًا لحسم اللقب أمام أقرب منافساتها، الكورية سومي لي، التي أنهت جولتها بمجموع 70 ضربة (-2) لتحقق المركز الثاني منفردة، والإنجليزية أنابيل فولر، التي قدمت عودة مذهلة بعد تسجيل ثلاث ضربات فوق المعدل في التسع حفر الأولى، لتنهي جولتها بمجموع (+1) وتحصد المركز الثالث.

ونجحت فولر في تأمين المركز الثالث، لتحقق المركز العاشر على التوالي في بطولات الجولة الأوروبية للسيدات (LET)، بعدما احتلت المركز السادس في البطولة السابقة.
وأعربت فولر، عن سعادتها بعد فوزها بجائزة 270,000 دولار، قائلة: “لقد أخبرت والدي الأسبوع الماضي أن هذه البطولة قد تغيّر حياتي. لعبة الجولف رياضة مكلفة، والتنقل والسفر مكلفان للغاية، لذا فإن التنافس على جوائز مالية كبيرة يساعد كثيرًا في استمرارية المسيرة الاحترافية”.

وأشادت فولر بأداء تتيكول قائلة: “كان من المذهل اللعب بجانب جينو تتيكول ومشاهدة أدائها. إنها رائعة، حتى عندما ترتكب خطأ، فإن قدرتها على العودة مذهلة. لعبها القصير استثنائي، ودائمًا ما تجد طريقة للخروج من أصعب المواقف.
وتبلغ قيمة الجوائز المالية لبطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات 5 ملايين دولار، لتتساوى مع بطولة الرجال، التي تُقام ضمن الجولة الآسيوية مما يجعلها أعلى جائزة لبطولة كبرى في الجولة الأوروبية للسيدات (LET). ويعكس هذا الحدث التزام جولف السعودية وصندوق الاستثمارات العامة بدعم وتمكين المرأة في رياضة الجولف.

في سياق متصل أشادت تتيكول بدعم جولف السعودية وصندوق الاستثمارات العامة في تطوير جولف السيدات، معبرة عن امتنانها للاستثمار في اللعبة وتعزيز انتشارها، كما أكدت أهمية هذا الدعم لنمو الرياضة، خاصة للأجيال القادمة، متمنية زيادة اهتمام الجماهير سواء عبر التلفاز أو بالحضور المباشر، مشيدة بتنظيم البطولة واستقطاب أفضل اللاعبات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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