التايلاندية جينو تتيكول تتوج بلقب بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات

الرياض – محمد الجليحي
توجت التايلاندية جينو تتيكول بلقب بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات محققة انتصارها السابع عشر بعد تسجيلها 69 ضربة في الجولة النهائية، لتنهي البطولة بمجموع 16 ضربة تحت المعدل.
وتستعد النجمة التايلاندية لمواصلة مسيرتها الناجحة بعد أن سارت على خطى مواطنتها باتي تافاتاناكيت، التي حصدت لقب البطولة العام الماضي.
وكانت هذه أولى مشاركات تتيكول هذا الموسم، حيث وصفت فوزها بأنه “أفضل هدية تلقيتها في حياتي”، معبرة عن دهشتها بتحقيق اللقب في أول بطولة بالموسم بعد فترة توقف طويلة. وأكدت أن الفوز يمنحها دفعة قوية للسير في الاتجاه الصحيح.