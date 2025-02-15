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“البيئة” ترصد هطول أمطار في (8) مناطق عبر (95) محطة

صحيفة البلادaccess_time17 / شعبان / 1446 هـ      15 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 سجّلت منطقة القصيم أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ (25.0) ملم في ضرية، وذلك ضمن (8) مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت البطين ببريدة (18.5) ملم، ورياض الخبراء (12.5) مم.

 ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (95) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الجمعة 14 فبراير وحتى التاسعة صباح السبت 15 فبراير 2025م، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، حائل، وجازان).

 وأبان التقرير، أن منطقة الرياض سجلّت (22.0) ملم في مزارع خروب بشقراء، و(15.0) ملم في عرجاء بالدوادمي، فيما سجّلت المنطقة الشرقية (14.8) ملم في الشيحية بقرية العليا، و(10.4) ملم في محطة القطار بحفر الباطن.

 كما سجّلت منطقة مكة المكرمة (3.2) ملم في المحاني بالطائف، و(0.6) ملم في حي الربوة بجدة، فيما سجّلت المدينة المنورة (5.0) ملم في الحسو بالحناكية، و(1.6) ملم في المهد.

 وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة جازان (1.8) ملم في سد بيش بمحافظة بيش، وفي منطقة عسير، سجّلت ثلوث المنظر ببارق (1.2) ملم، والغيناء بأبها (1.0) ملم، بينما سجّلت منطقة حائل (12.3) ملم في السعيرة بالشنان، و(10.0) ملم في الجثياثة ببقعاء.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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