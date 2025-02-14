5 أرقام من كلاسيكو” الإنماء” بين الأهلي والنصر

أوفى كلاسيكو الأهلي والنصر بوعوده وقدم الفريقان مباراة حبست الأنفاس حتى صافرة النهاية، ليخرج النصر فائزًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين لم يكونا كافيين لأصحاب الأرض.
واستعاد النصر مركزه الثالث من القادسية بفارق الأهداف ولكل منهما 44 نقطة ليصبحا على بعد 5 نقاط من الاتحاد المتصدر و3 نقاط من الهلال صاحب الوصافة الذي سيخوض مباراة الجمعة أمام الرياض، فيما سيخرج الاتحاد لملاقاة الوحدة يوم السبت لحساب الجولة العشرين.
وسجلت المباراة العديد من الأرقام؛ لعل من أبرزها، استمرار عقدة النصر التي تلازم الأهلي للعام العاشر بعدم الفوز أمامه في جدة بدوري المحترفين منذ آخر فوز في عام 2015.
وأصبح لاعب النصر جون دوران ثالث لاعب يسجل 4 أهداف في أول مباراتين بدوري المحترفين بعد كل من عبدالكريم بن هنية مع الوحدة عام 2010 وعمر السومة مع الأهلي في 2014، بحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات.
كما أصبح دوران أول لاعب يسجل ثنائية للنصر في مباراتين متتاليتين منذ عبدالرزاق حمدالله في 2020.
وحقق النصر أطول سلسلة عدم خسارة خلال مواجهات النصر والأهلي في دوري المحترفين بـ7 مباريات، 5 انتصارات وتعادلان.
وأصبح النصر صاحب أفضل نتائج في عام 2025 بين فرق دوري روشن بتحقيقه 19 نقطة من 7 مباريات خاضها خلال العام المذكور.
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