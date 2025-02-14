وزير الرياضة: نتطلع لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية” نيوم 2029″

وكتب وزير الرياضة عبر صفحته الرسمية على منصة (إكس): “بدعمٍ سخي من قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-، أنظار العالم تتجه نحو نيوم2029”.

وأضاف: “نتطلع لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية المقبلة للمرة الأولى في تاريخ غرب قارة آسيا، لتُصبح المملكة المركز الرئيس لهذه الرياضات في المنطقة”.