الرياضة

وزير الرياضة: نتطلع لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية” نيوم 2029″

صحيفة البلادaccess_time16 / شعبان / 1446 هـ      14 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

لبلاد- جدة

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أن المملكة تتطلع لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية المقبلة للمرة الأولى في تاريخ غرب قارة آسيا.

وكتب وزير الرياضة عبر صفحته الرسمية على منصة (إكس): “بدعمٍ سخي من قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-، أنظار العالم تتجه نحو نيوم2029”.

وأضاف: “نتطلع لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية المقبلة للمرة الأولى في تاريخ غرب قارة آسيا، لتُصبح المملكة المركز الرئيس لهذه الرياضات في المنطقة”.

وتسلم اليوم الجمعة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، علم المجلس الأولمبي الآسيوي، إيذاناً باستضافة المملكة العربية السعودية لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية العاشرة (نيوم 2029)، كأول دولة غرب قارة آسيا تستضيف المحفل الرياضي القاري.

وذلك في ختام دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة، المقامة في مدينة هاربن الصينية بداية من السابع من فبراير الحالي، بمشاركة 1275 لاعباً ولاعبة مثلوا 34 دولة آسيوية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *