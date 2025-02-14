وزير الرياضة: نتطلع لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية” نيوم 2029″

لبلاد- جدة
أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أن المملكة تتطلع لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية المقبلة للمرة الأولى في تاريخ غرب قارة آسيا.
وكتب وزير الرياضة عبر صفحته الرسمية على منصة (إكس): “بدعمٍ سخي من قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-، أنظار العالم تتجه نحو نيوم2029”.
وأضاف: “نتطلع لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية المقبلة للمرة الأولى في تاريخ غرب قارة آسيا، لتُصبح المملكة المركز الرئيس لهذه الرياضات في المنطقة”.
وتسلم اليوم الجمعة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، علم المجلس الأولمبي الآسيوي، إيذاناً باستضافة المملكة العربية السعودية لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية العاشرة (نيوم 2029)، كأول دولة غرب قارة آسيا تستضيف المحفل الرياضي القاري.
وذلك في ختام دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة، المقامة في مدينة هاربن الصينية بداية من السابع من فبراير الحالي، بمشاركة 1275 لاعباً ولاعبة مثلوا 34 دولة آسيوية.