 نائب وزير الرياضة يتوج الألماني “غونتر” بالجولة الثالثة من سباق جدة إي بري 2025م

البلاد- جدة

انطلقت اليوم الجمعة 14 فبراير 2025م منافسات الجولة الثالثة من سباق جدة إي بري 2025م على حلبة كورنيش جدة؛ التي تستضيفها المملكة للمرة السابعة على التوالي، خلال الفترة من 14 إلى 15 فبراير2025م، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبإشراف وزارة الرياضة.

وتوّج نائب وزير الرياضة أ. بدر بن عبدالرحمن القاضي، الألماني ماكسيميليان غونتر؛ سائق فريق دي إس بينسكي بالمركز الأول في الجولة الثالثة من بطولة العالم “إي بي بي للفورمولا إي”، فيما نال البريطاني أوليفر رولاند؛ سائق فريق نيسان المركز الثاني، تلاه مواطنه تايلور بارنارد؛ سائق فريق نيوم ماكلارين.

وبالعودة إلى المتوجين في فئة الفرق، فقد توّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل؛ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، فريق “دي إس بينسكي” بجائزة المركز الأول للفرق ليحقق أول فوزٍ بعد تطبيق خاصية تعزيز الطاقة PIT BOOST

وتستكمل يوم غدٍ السبت 15 فبراير2025م منافسات الجولة الرابعة من سباق جدة إي بري 2025م، إذ ستنطلق تجارب الحرة في تمام الواحدة ظهراً، تليها التصفيات عند الثالثة والعشرين دقيقة عصراً، فيما ستكون المواجهات التأهيلية عند الرابعة وخمس دقائق مساءً، على أن يبدأ سباق الجولة الرابعة عند الثامنة وخمس دقائق مساءً.

الجدير بالذكر أن بطولة فورمولا إي بري تتسق مع التوجه الوطني نحو تعزيز الاستدامة والطاقة النظيفة، حيث تعد “فورمولا إي” واحدة من أبرز البطولات التي تعتمد على التقنيات الكهربائية الصديقة للبيئة، مما ينسجم مع جهود وزارة الرياضة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030م، عبر دعم الرياضات المستدامة، وتحفيز النشاط الرياضي في المجتمع.