محافظ جدة يتوّج الفائزين بشوط كأس محافظة جدة لقفز الحواجز

البلاد- جدة

توّج الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم، الفائزين بشوط كأس محافظة جدة لقفز الحواجز في نسخته الثالثة، ضمن بطولة المحافظة لقفز الحواجز، وذلك بمزرعة الصواري. وفور وصوله، انطلقت التصفيات النهائية لاختيار أبطال شوط محافظة جدة لقفز الحواجز “الجائزة الكبرى (Big) التي شارك فيها 18 فارسًا وفارسةً. وحقق المركز الأول الفارس سعد العجمي، كما نال المركز الثاني الفارس محمد بن عفيف، وجاء في المركز الثالث الفارس عبدالرحمن الغامدي، فيما حصل على المركز الرابع الفارس أنس النعمي، والمركز الخامس الفارس زيد النجيفي. يُذكر أن البطولة شارك فيها أكثر من 250 فارسًا وفارسةً من جميع الأعمار، على مدار ثلاثة أيام بإجمالي 9 أشواط.