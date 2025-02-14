فريق سومي لي يتوج بلقب بطولة صندوق الاستثمارات العامة للسيدات.. وجينوثيتيكول تتصدر الفردي

الرياض – محمد الجليحي

دخل فريق نجمة الجولف الكورية، سومي لي، التاريخ كأول فريق يتوج بلقب بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات، وذلك بعدما حسم المنافسة بضربات بيردي حاسمة عن طريق قائدة الفريق لي وزميلتها مينسون لي في الحفرة الأخيرة.

وضم فريق لي أيضًا الفرنسية ناستاسيا نادو والإنجليزية إيمي تايلور، حيث حصلت كل لاعبة على جائزة قدرها 35,000 دولار، لكن القائدة سومي لي أكدت أن مكسبها الأكبر كان معنويًا.

وأعربت اللاعبة البالغة من العمر 26 عامًا عن سعادتها قائلة: “أنا سعيدة للغاية! لقد تعرفت على لاعبات رائعات وصديقات جدد. الجولف عادةً رياضة فردية، لكن اللعب كفريق جعلني أشعر براحة وثقة أكبر. هذا الفوز سيمنحني دفعة معنوية كبيرة مع بداية العام.”

واستحدثت البطولة هذا العام نظام الفرق لإضافة مزيد من الإثارة ومنح اللاعبات فرصة التنافس على جزء من الجائزة المالية التاريخية البالغة 5 ملايين دولار، وهو ما أثبت نجاحه الكبير اليوم.

ونافس فريق ستيفاني كيرياكو بقوة على اللقب، لكنه لم يتمكن من تحقيق ضربتي بيردي حاسمتين في الحفرة الأخيرة لينفرد بالمركز الثاني.

وتقاسم المركز الثالث فريق الألمانية إيستر هينسليت وفريق السويدية لين جرانت، بعد أن أنهيا المنافسة برصيد 31 ضربة تحت المعدل.

وفي المنافسات الفردية، تصدرت التايلاندية جينو ثيتيكول الترتيب بفارق ثلاث ضربات بعد جولة استثنائية سجلت خلالها ثماني ضربات تحت المعدل. وتسعى اللاعبة البالغة من العمر 21 عامًا لتحقيق لقبها الاحترافي السابع عشر غدًا، مؤكدة أن نظام الفرق ساعدها على تقديم أداء فردي متميز، حيث قالت: “اللعب في فريق له تأثير إيجابي، ووجود زميلة تايلاندية (بورنانونج فاتلوم) ضمن فريقي ساعدني كثيرًا، لأنك تحاول دائمًا تقديم أفضل ما لديك لمصلحة الفريق أيضًا.”

وتستعد ثيتيكول لمواجهة منافسة قوية من الإنجليزية أنابيل فولر والفائزة بمنافسات الفرق سومي لي، اللتين تتقاسمان المركز الثاني برصيد -10، فيما تلاحقهما السويسرية كيارا تامبورليني والنمساوية إيما سبيتز بفارق ضربة واحدة. كما أن هناك تسع لاعبات أخريات يترقبن الفرصة وهن على بعد خمس ضربات فقط من المتصدرة.

ويحيي نجم البوب الأمريكي جيسون ديرولو في نادي الرياض للجولف الحفل الرئيسي الليلة ضمن الفعاليات الترفيهية المصاحبة للبطولة.

ويعد ديرولو من أبرز الداعمين للرياضة النسائية، حيث يشارك في ملكية فريق أوماها سوبرنوفاز لكرة الشبكة للسيدات. وأعرب ديرولو عن حماسه للحفل قائلاً: “سيكون حفلًا ضخمًا! أحضرت معي مجموعة من الراقصين المذهلين وسنقدم جميع الأغاني الشهيرة!”

كما أبدى ديرولو إعجابه الكبير بتطور العاصمة السعودية، مضيفًا: “الرياض مذهلة. أعتقد أن التطور الذي يحدث هنا لا مثيل له في العالم. لقد أصبحت واحدة من أبرز الوجهات في العالم”.

وتختتم بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات غدًا بجولتها الأخيرة، حيث تتنافس أفضل 60 لاعبة إلى جانب اللاعبات المتعادلات على اللقب المنتظر.