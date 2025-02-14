شاهد| نيوم في لقاءين مؤجلين من الجولة 14 و17 من يلو.. نيوم يحافظ على الصدارة ..والحزم يتفوق على الصفا

حائل- خالد الحامد
حافظ فريق نيوم على صدارة ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد تغلبه على ضيفه جدة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد الملك خالد بتبوك، في اللقاء المؤجل من الجولة 14 من المسابقة.
شهد الشوط الأول سيطرة لنيوم نتج عنها هدفان عن طريق أحمد عبده، وأحمد الغامدي، الذي سجل أول أهدافه مع نيوم. وفي الشوط الثاني، قلص جدة الفارق عن طريق مدوين مندام من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة، رفع نيوم رصيده إلى 44 نقطة بالمركز الأول، فيما بقي جدة عند 29 نقطة بالمركز الثامن.
وواصل فريق الحزم مطاردة المتصدر، بعد فوزه على ضيفه الصفا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي اقيمت على ملعبه بالرس، في اللقاء المؤجل من الجولة 17 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل للحزم، نواف الحبشي” هدفين”، وأضاف الثالث عكاشه حمزاوي؛ ليصبح رصيد الحزم 42 نقطة في وصافة الترتيب، وبقي الصفا عند 21 نقطة بالمركز الخامس عشر.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
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— دوري يلو (@FDL_KSA) February 14, 2025