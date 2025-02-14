شاهد| الفتح يستعيد نغمة الانتصارات بنقاط الاتفاق

البلاد- جدة
استعاد فريق الفتح ذاكرة الانتصارات، ونجح في تحقيق فوز هام على نظيره الاتفاق، بثنائية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 بدوري روشن.
سجل اللاعب مراد باتنا الهدف الأول لفريق الفتح في الدقيقة 31 من ركلة جزاء. وتمكن اللاعب فيتينيو من تسجيل هدف التعادل لفريق الاتفاق في الدقيقة 45+5.
وجاء الهدف الثاني لفريق الفتح في الدقيقة 45+9 عن طريق اللاعب سفيان بن دبكة.
بتلك النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 13 نقطة بالمركز الأخير في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 25 نقطة بالمركز التاسع.
الفتح يلحق سعد الشهري الخسارة الأولى مع الاتفاق.. 🔥⚽️
📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵️#دوري_روشن_السعودي
#الاتفاق_الفتح | #SSC pic.twitter.com/VQ3eFEJl1g
— SSC (@ssc_sports) February 14, 2025