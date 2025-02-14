الرئيسية
/
/
/
/
/
شاهد| الفتح يستعيد نغمة الانتصارات بنقاط الاتفاق
الرياضة

شاهد| الفتح يستعيد نغمة الانتصارات بنقاط الاتفاق

صحيفة البلادaccess_time16 / شعبان / 1446 هـ      14 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

استعاد فريق الفتح ذاكرة الانتصارات، ونجح في تحقيق فوز هام على نظيره الاتفاق، بثنائية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 بدوري روشن.

سجل اللاعب مراد باتنا الهدف الأول لفريق الفتح في الدقيقة 31 من ركلة جزاء. وتمكن اللاعب فيتينيو من تسجيل هدف التعادل لفريق الاتفاق في الدقيقة 45+5.

وجاء الهدف الثاني لفريق الفتح في الدقيقة 45+9 عن طريق اللاعب سفيان بن دبكة.

بتلك النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 13 نقطة بالمركز الأخير في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 25 نقطة بالمركز التاسع.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *