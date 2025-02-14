الرياضة

شاهد| السومة يقود العروبة لعبور الخلود بثنائية

صحيفة البلادaccess_time16 / شعبان / 1446 هـ      14 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تغلب فريق العروبة على نظيره فريق الخلود، بثنائية مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم المهاجم السوري عمر السومة بالهدف الأول لفريق العروبة في الدقيقة 63 برأسية رائعة، قبل أن يضيف مهند أبو طه الهدف الثاني بقذيفة صاروخية، في الدقيقة 87.

بتلك النتيجة، رفع العروبة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الخلود عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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