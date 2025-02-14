شاهد| السومة يقود العروبة لعبور الخلود بثنائية

محمود العوضي- جدة
تغلب فريق العروبة على نظيره فريق الخلود، بثنائية مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.
تقدم المهاجم السوري عمر السومة بالهدف الأول لفريق العروبة في الدقيقة 63 برأسية رائعة، قبل أن يضيف مهند أبو طه الهدف الثاني بقذيفة صاروخية، في الدقيقة 87.
بتلك النتيجة، رفع العروبة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الخلود عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.
السومة يقود العروبة لانتصار جديد✅
📺 شاهد أهداف اللقاء.. ⤵️#دوري_روشن_السعودي
#العروبة_الخلود | #SSC pic.twitter.com/SHsxKpaJUd
— SSC (@ssc_sports) February 14, 2025