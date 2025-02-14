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شاهد| التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال والرياض
الرياضة

شاهد| التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال والرياض

صحيفة البلادaccess_time16 / شعبان / 1446 هـ      14 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

سقط فريق الهلال في فخ التعادل بهدف لكل فريق أمام نظيره الرياض، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 بدوري روشن.

سجل اللاعب محمد كوناتي هدف فريق الرياض، في الدقيقة 45، بعد تمريرة خلف دفاع الهلال استغلها ليسكنها في شباك حارس الهلال ياسين بونو.

وأدرك سالم الدوسري هدف التعادل للهلال في الدقيقة 60، مستغلا تمريرة من ماركوس ليوناردو، لينفرد بعدها بحارس الرياض ويسجل الكرة بسهولة في الشباك.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 48 نقطة بالمركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، بفارق نقطة عن الاتحاد. فيما وصل فريق الرياض إلى النقطة 29 بالمركز السابع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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