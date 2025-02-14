شاهد| التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال والرياض

البلاد- جدة
سقط فريق الهلال في فخ التعادل بهدف لكل فريق أمام نظيره الرياض، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 بدوري روشن.
سجل اللاعب محمد كوناتي هدف فريق الرياض، في الدقيقة 45، بعد تمريرة خلف دفاع الهلال استغلها ليسكنها في شباك حارس الهلال ياسين بونو.
وأدرك سالم الدوسري هدف التعادل للهلال في الدقيقة 60، مستغلا تمريرة من ماركوس ليوناردو، لينفرد بعدها بحارس الرياض ويسجل الكرة بسهولة في الشباك.
بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 48 نقطة بالمركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، بفارق نقطة عن الاتحاد. فيما وصل فريق الرياض إلى النقطة 29 بالمركز السابع.
هددددددف⚽!
الأول للرياض.. كوناتيه في شباك بونو🔥⚽
الهلال 0 × 1 الرياض#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الرياض | #SSC pic.twitter.com/otBAucWOE5
— SSC (@ssc_sports) February 14, 2025
هددددددف⚽!
سالم يسجل.. والهلال يعود في المباراة🔥⚽
الهلال 1 × 1 الرياض#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الرياض | #SSC pic.twitter.com/as1r1DHKsB
— SSC (@ssc_sports) February 14, 2025