رسميًا.. المملكة تتسلم علم استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية العاشرة “نيوم 2029”

تسلمت المملكة العربية السعودية- رسميًا- اليوم الجمعة علم المجلس الأولمبي الاسيوي؛ إيذانًا باستضافتها لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية العاشرة (نيوم 2029)، كأول دولة في غرب قارة آسيا تستضيف المحفل الرياضي القاري.
جاء ذلك خلال الحفل الختامي لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة، الذي أقيم اليوم بمركز هاربن الدولي للمؤتمرات والمعارض والرياضة في الصين، بحضور مسؤولين وممثلين عن 45 دولة آسيوية حيث تسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي في الدورة؛ العلم الآسيوي، من نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي السيد تيموثي فوك.
وجرى خلال الحفل، الإعلان عن شعار ألعاب نيوم الرسمي، الذي استُلهم، من جبال نيوم التي ترمز إلى القوة والطموح، فيما تعبر الأشكال الديناميكية التي تشكلها الأجسام على الثلج عن الطاقة وحيوية الرياضات الشتوية، ويتصل الحرف “A” بشكل مميز بدورة الألعاب الآسيوية الشتوية والبيئة الجبلية، عاكسًا قوام “حلقات المستقبل” الخاصة بنيوم روح التقدم والابتكار.
ورحب سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في تصريح صحفي، بجميع الدول الآسيوية، التي ستتواجد في النسخة من الألعاب الاسيوية الشتوية، واعدًا الجميع بتقديم دورة استثنائية يستمتع بها الجميع في نيوم.
وقال سموه:” تشهد المملكة مرحلة انتقالية كبيرة في القطاع الرياضي- بفضل الله سبحانه- ثم من خلال ما يجده القطاع من توجيهات ودعم كريمين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله- وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- الأمر الذي أثمر عن جعل المملكة وجهة مفضلة وموطنًا مثاليًا لكبرى الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية والقارية”.
وجدّد سمو الرئيس، الشكر والتقدير، للمجلس الأولمبي الاسيوي برئاسة السيد راجا بيندير سينغ، ولكافّة الدول الاسيوية، على ثقة المجتمع الرياضي الاسيوي بالمملكة؛ لتعزيز إثبات قدرتها ومكانتها، كوجهة مفضلة عالميًا وقاريًا، للرياضيين والجماهير على حد سواء.
حضر حفل ختام الدورة، رئيس الوزراء الصيني السيد لي تشيانغ، والعديد من الشخصيات الرياضية العالمية.
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