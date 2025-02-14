رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية: فورمولا إي فرصة لصناعة جيل سعودي في مجالاتٍ متعددة

خالد بن مرضاح- جدة



شهد المركز الإعلامي في حلبة كورنيش جدة أمس الخميس إقامة المؤتمر الصحفي لسباق جدة إي بري 2025 للفورمولا إي، والذي تستضيفه المملكة للمرة السابعة على التوالي، وللمرة الأولى في جدة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وإشراف وزارة الرياضة.

وأكد الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، خلال المؤتمر الصحافي، أن إقامة هذا الحدث، تعكس تطور رياضة المحركات في المملكة، إضافةً إلى التزامها بما يخص الاستدامة، والتي أتاحت فرصةً ذهبيةً لاستكشاف فرصٍ فريدةٍ مع طلاب الجامعات ومهندسي المستقبل، والاهتمام بوضع حلول باستخدام الطاقة البديلة في رياضة المحركات.

وأشار سموه إلى أن سباقات فورمولا إي، تعد فرصةً مثاليةً لصناعةِ جيلٍ مميزٍ من المهندسين السعوديين، والمحللين، والصحفيين، فضلاً عن كونها تجربةً مثاليةً تعكسُ أهمية المبادرات المستدامة.

من جهته، وصف ألبرتو لونغو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولة فورمولا إي، تطور المملكة خلال السنوات الست الماضية بالمذهل، لا سيما وأن رياضة فورمولا إي، تعد من أوائل الرياضات التي احتضنتها المملكة، كما أن اختيار إقامة السباق في جدة، جاء بسبب ما تملكه حلبة الكورنيش من بنيةٍ تحتيةٍ قوية، وتجهيزاتٍ عالمية، ومرافق حديثة؛ تمنحُ الجماهير تجربة مختلفة، مبيناً أن رياضة فورمولا إي تحظى بجماهيرية تتخطى حاجر الـ 3 ملايين مشجع، ما أسهم ذلك في بيع التذاكر المخصصة للحدث طيلة اليومين المقبلين.

من جانبه؛ بيّن كارلو بوتاغي، الرئيس التنفيذي لشركة سي بي إكس، وإحدى الشخصيات الرئيسة في تنظيم سباقات فورمولا إي في المملكة، قائلاً: “لدينا ارتباط عاطفي بمحافظة الدرعية، خاصةً أنها شهدت إقامة النسخ الست الماضية، إلا أن وجود المشاريع العملاقة فيها، جعلنا نتجه إلى اختيار جدة، والتي تملك تجربة مختلفةً وشاملة في رياضة المحركات من جميع النواحي، كما أن القيمة المضافة في نسخة هذا العام، تتمثل بوجود عروض ألعاب نارية وطائرات درون، وست حفلات موسيقية مباشرة، وتوسعة في منطقة المشجعين؛ لاستيعاب آلاف الجماهير”.

الجدير بالذكر أن اليوم الجمعة، سيشهد انطلاق التجارب الحرة في تمام الواحدة ظهراً، تليها التصفيات عند الثالثة وعشرين دقيقة عصرًا، ثم المواجهات التأهيلية عند الرابعة وخمس دقائق مساءً، على أن ينطلق السباق الأول من البطولة عند الثامنة وخمس دقائق مساءً.