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بختام الجولة 21| نيوم يعزز صدارته لدوري” يلو”.. والحزم وصيفًا

صحيفة البلادaccess_time16 / شعبان / 1446 هـ      14 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
اختتمت منافسات الجولة الـ 21 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، التي استمرت على مدار أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء، بلعب ٩ مواجهات.
وقد جمعت أولى المباريات فريقي الحزم والطائي على ملعب نادي الحزم في الرس وانتهت بنتيجة 1/1. سجل هدف الحزم جانو زينهو في الدقيقة 23 ليصبح رصيد الحزم 39 نقطة في المركز الثاني، بينما سجل هدف الطائي اللاعب عبد الرحمن الحارثي في الدقيقة 65 وبذلك يكون رصيد الطائي 34 نقطة في الترتيب السادس.وفاز في المباراة الثانية فريق النجمة على الصفا بنتيجة 2/0 خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب إدارة التعليم بعنيزة. سجل هدفي النجمة اللاعب سيلا سو في الدقيقة 48، والدقيقة 61؛ ليصل رصيد النجمة إلى 36 نقطة في المركز الرابع، و بقي رصيد الصفا 21 نقطة في المركز 15.

وكسب فريق نيوم فريق العين بنتيجة 1/0 في المباراة، التي أقيمت على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة. سجل الهدف لنيوم اللاعب مباي دياني في الدقيقة 58؛ ليعزز نيوم صدارته في المركز الأول برصيد 41 نقطة، بينما توقف رصيد فريق العين عند 19 نقطة في المركز 17.

وفي ختام مباريات يوم الاثنين فاز فريق جدة على الباطن بهدف بلا مقابل في ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة. سجل هدف جدة حسين المعيني في الدقيقة 75؛ وبذلك يصل للمركز الثامن برصيد 29 نقطة، بينما توقف فريق الباطن عند 23 نقطة في المركز 14.

وفي اليوم الثاني، كسب فريق البكيرية مضيفه فريق أبها 3/1 في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها. سجل أهداف البكيرية فيرناندو  في الدقيقة  31، ومحمد الزيد في الدقيقة الـ 45، وعبدالعزيز آل شريد 4+90، ولأبها اللاعب نبيل مرموق في الدقيقة 88؛ ليظل فريق أبها في المركز التاسع برصيد 29 نقطة، وارتفع البكيرية للنقطة 27 في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريقي الجبلين والعربي 3/3 في منطقة حائل في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية. سجل أهداف الجبلين كل من كاكا مينيديز في الدقيقة 61 وجيبسون سوزا في الدقيقة 75 وليو سباستيان في الدقيقة 8+90؛ ليصل بهذا فريق الجبلين للمركز الخامس برصيد 35 نقطة، بينما سجل للعربي جميع الأهداف اللاعب (فيوكس أبلاي) في الدقيقة86، و89، و10+90؛ ليحل العربي في المركز السابع برصيد 31 نقطة.وفي منطقة الجوف، وعلى ملعب استاد جامعة الجوف، انتصر فريق الجندل على أحد 1/3. سجل أول أهداف الجندل اللاعب عبدالله معتوق في الدقيقة 20، واللاعب تشيزوم تشارلز في الدقيقة 27، واللاعب شيخ كمارا في الدقيقة 54؛ ليصل الجندل للمركز 11 برصيد 27 نقطة، فيما سجل لفريق أحد اللاعب محمد محسن في الدقيقة 1+90؛ ليبقى أحد في المركز 18والأخير برصيد 12 نقطة.

وفي المباراة الأخيرة لليوم الثاني في مدينة الأحساء، التي جمعت بين العدالة والزلفى، وانتهت بالتعادل 1/1. سجل هدف العدالة اللاعب الان ليما في الدقيقة 40، وللزلفي دييغو ميراندا في الدقيقة 84؛ ليصل فريق الزلفي للمركز 13 برصيد 23 نقطة، والعدالة برصيد 37 نقطة في المركز الثالث.

واختتمت الجولة الـ 21 بمواجهة فريقي الجبيل والفيصلي، على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، وانتهت بالتعادل ١/١. سجل اللاعب علي المياد للجبيل في الدقيقة ٨٩، وسجل هدف نادي الفيصلي اللاعب جونيور مانديتا في الدقيقة 76؛ وبذلك حل الفيصلي في المرتبة الـ 16 برصيد 20 نقطة، والجبيل في المرتبة 12 برصيد نقاط 24 نقطة.

وعلى صعيد المؤجلات، تقام اليوم الجمعة والسبت المباريات المؤجلة من الجولة السابعة عشرة، حيث يشهد اليوم الجمعة إقامة مباراة الحزم والصفا على ملعب نادي الحزم بالرس عند الرابعة عصرًا، كما مباراة نيوم وجدة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك عند الساعة الرابعة والثلث، وتختتم مؤجلات الجولة يوم غد السبت بمواجهة النجمة والجندل على ملعب إدارة التعليم في عنيزة عند الساعة الرابعة عصرًا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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