بختام الجولة 21| نيوم يعزز صدارته لدوري” يلو”.. والحزم وصيفًا

البلاد- جدة
وكسب فريق نيوم فريق العين بنتيجة 1/0 في المباراة، التي أقيمت على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة. سجل الهدف لنيوم اللاعب مباي دياني في الدقيقة 58؛ ليعزز نيوم صدارته في المركز الأول برصيد 41 نقطة، بينما توقف رصيد فريق العين عند 19 نقطة في المركز 17.
وفي ختام مباريات يوم الاثنين فاز فريق جدة على الباطن بهدف بلا مقابل في ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة. سجل هدف جدة حسين المعيني في الدقيقة 75؛ وبذلك يصل للمركز الثامن برصيد 29 نقطة، بينما توقف فريق الباطن عند 23 نقطة في المركز 14.
وفي اليوم الثاني، كسب فريق البكيرية مضيفه فريق أبها 3/1 في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها. سجل أهداف البكيرية فيرناندو في الدقيقة 31، ومحمد الزيد في الدقيقة الـ 45، وعبدالعزيز آل شريد 4+90، ولأبها اللاعب نبيل مرموق في الدقيقة 88؛ ليظل فريق أبها في المركز التاسع برصيد 29 نقطة، وارتفع البكيرية للنقطة 27 في المركز العاشر.
وفي المباراة الأخيرة لليوم الثاني في مدينة الأحساء، التي جمعت بين العدالة والزلفى، وانتهت بالتعادل 1/1. سجل هدف العدالة اللاعب الان ليما في الدقيقة 40، وللزلفي دييغو ميراندا في الدقيقة 84؛ ليصل فريق الزلفي للمركز 13 برصيد 23 نقطة، والعدالة برصيد 37 نقطة في المركز الثالث.
واختتمت الجولة الـ 21 بمواجهة فريقي الجبيل والفيصلي، على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، وانتهت بالتعادل ١/١. سجل اللاعب علي المياد للجبيل في الدقيقة ٨٩، وسجل هدف نادي الفيصلي اللاعب جونيور مانديتا في الدقيقة 76؛ وبذلك حل الفيصلي في المرتبة الـ 16 برصيد 20 نقطة، والجبيل في المرتبة 12 برصيد نقاط 24 نقطة.
وعلى صعيد المؤجلات، تقام اليوم الجمعة والسبت المباريات المؤجلة من الجولة السابعة عشرة، حيث يشهد اليوم الجمعة إقامة مباراة الحزم والصفا على ملعب نادي الحزم بالرس عند الرابعة عصرًا، كما مباراة نيوم وجدة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك عند الساعة الرابعة والثلث، وتختتم مؤجلات الجولة يوم غد السبت بمواجهة النجمة والجندل على ملعب إدارة التعليم في عنيزة عند الساعة الرابعة عصرًا.