بختام الجولة 21| نيوم يعزز صدارته لدوري” يلو”.. والحزم وصيفًا



البلاد- جدة

اختتمت منافسات الجولة الـ 21 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، التي استمرت على مدار أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء، بلعب ٩ مواجهات.

وقد جمعت أولى المباريات فريقي الحزم والطائي على ملعب نادي الحزم في الرس وانتهت بنتيجة 1/1. سجل هدف الحزم جانو زينهو في الدقيقة 23 ليصبح رصيد الحزم 39 نقطة في المركز الثاني، بينما سجل هدف الطائي اللاعب عبد الرحمن الحارثي في الدقيقة 65 وبذلك يكون رصيد الطائي 34 نقطة في الترتيب السادس.وفاز في المباراة الثانية فريق النجمة على الصفا بنتيجة 2/0 خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب إدارة التعليم بعنيزة. سجل هدفي النجمة اللاعب سيلا سو في الدقيقة 48، والدقيقة 61؛ ليصل رصيد النجمة إلى 36 نقطة في المركز الرابع، و بقي رصيد الصفا 21 نقطة في المركز 15. وكسب فريق نيوم فريق العين بنتيجة 1/0 في المباراة، التي أقيمت على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة. سجل الهدف لنيوم اللاعب مباي دياني في الدقيقة 58؛ ليعزز نيوم صدارته في المركز الأول برصيد 41 نقطة، بينما توقف رصيد فريق العين عند 19 نقطة في المركز 17.

وفي ختام مباريات يوم الاثنين فاز فريق جدة على الباطن بهدف بلا مقابل في ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة. سجل هدف جدة حسين المعيني في الدقيقة 75؛ وبذلك يصل للمركز الثامن برصيد 29 نقطة، بينما توقف فريق الباطن عند 23 نقطة في المركز 14. وفي اليوم الثاني، كسب فريق البكيرية مضيفه فريق أبها 3/1 في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها. سجل أهداف البكيرية فيرناندو في الدقيقة 31، ومحمد الزيد في الدقيقة الـ 45، وعبدالعزيز آل شريد 4+90، ولأبها اللاعب نبيل مرموق في الدقيقة 88؛ ليظل فريق أبها في المركز التاسع برصيد 29 نقطة، وارتفع البكيرية للنقطة 27 في المركز العاشر.