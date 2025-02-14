اليوم الجمعة.. ختام دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة

البلاد- جدة

تختتم عند الثالثة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت المملكة، الثامنة مساءً بتوقيت الصين، دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة، المقامة في مدينة هاربن الصينية، بداية من السابع من فبراير الحالي، بمشاركة 1275 لاعبًا ولاعبة؛ مثلوا 34 دولة آسيوية.

سيشهد حفل ختام الدورة- الذي سيقام في مركز هاربن الدولي للمؤتمرات والمعارض الرياضية- مراسم تسليم علم المجلس الأولمبي الآسيوي، للمملكة العربية السعودية؛ إيذانًا باستضافتها لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية العاشرة (نيوم 2029)، كأول دولة غرب قارة آسيا تستضيف المحفل الرياضي القاري.

– ابن جلوي يستقبل ممثلي” برنامج المراقب”

استقبل الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أمس الخميس، أعضاء الوفد السعودي المشارك في برنامج” المراقب”، المخصص لنقل المعرفة من منظمي دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2025، إلى منظمي النسخ المستقبلية للألعاب.

وأعرب الأمير فهد بن جلوي خلال اللقاء، عن ثقته بأن البرنامج؛ سيكون أداة فعّالة في بناء القدرات التنظيمية، وتعزيز التعاون بين الدول الآسيوية، مشيدًا بالتزام المشاركين الـ17 الذين يمثلون اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وشركة نيوم، بنقل المعرفة والخبرات؛ لضمان نجاح النسخ المستقبلية من الألعاب الآسيوية الشتوية.

يذكر أن” برنامج المراقب”، يهدف إلى تعزيز الكفاءة التنظيمية من خلال تقديم سلسلة من المحاضرات وورش العمل، التي تغطي تنظيم الألعاب والانضباط في تسليمها، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للمرافق الرياضية والمواقع الرئيسة؛ مثل المركز الإعلامي الرئيس، والمركز الدولي للبث.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التميز في تنظيم الأحداث الرياضية الإقليمية والعالمية، وتأكيد المكانة الرائدة للمملكة العربية السعودية في استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى.