الرياضة

الألماني ماكسيميليان غونتر يفوز بالجولة الثالثة في سباق” جدة إي بري”

صحيفة البلادaccess_time16 / شعبان / 1446 هـ      14 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

 

عائض الدهاس- وعائشة الشهري- جدة

تصوير- خالد مرضاح

توج الألماني ماكسيميليان غونتر  بسباق” جدة إي بري”، الجولة الثالثة، الذي جرى مساء اليوم على حلبة كورنيش جدة، فيما حل في المركز الثاني أوليفر رولاند، والمركز الثالث تايلور بارنارد. ‬⁩

وعلق الفائزون في السباق بالمؤتمر الصحفي، بعد انتهاء الجولة الثالثة بأن المنافسة كانت صعبة للغاية، ولكن حلبة كورنيش جدة كانت رائعة للغاية، وتمنوا أن يكونوا موجودين في السباقات القادمة.

وعلق صاحب المركز الأول ماكسيميليان غونتر قائلا:إن السباق كان صعب جدا، ولكن كان لدي فريق مميز. استطعنا تحقيق المركز الأول في الجولة الثالثة من السباق، ونعد الجميع بأن نحقق اللقب، وبخصوص حلبة كورنيش جدة فحقيقة لم أر مثلها، ونشكر الجميع على هذه الحلبة الرائعة.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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