الألماني ماكسيميليان غونتر يفوز بالجولة الثالثة في سباق” جدة إي بري”

عائض الدهاس- وعائشة الشهري- جدة

تصوير- خالد مرضاح

توج الألماني ماكسيميليان غونتر بسباق” جدة إي بري”، الجولة الثالثة، الذي جرى مساء اليوم على حلبة كورنيش جدة، فيما حل في المركز الثاني أوليفر رولاند، والمركز الثالث تايلور بارنارد. ‬⁩

وعلق الفائزون في السباق بالمؤتمر الصحفي، بعد انتهاء الجولة الثالثة بأن المنافسة كانت صعبة للغاية، ولكن حلبة كورنيش جدة كانت رائعة للغاية، وتمنوا أن يكونوا موجودين في السباقات القادمة.

وعلق صاحب المركز الأول ماكسيميليان غونتر قائلا:إن السباق كان صعب جدا، ولكن كان لدي فريق مميز. استطعنا تحقيق المركز الأول في الجولة الثالثة من السباق، ونعد الجميع بأن نحقق اللقب، وبخصوص حلبة كورنيش جدة فحقيقة لم أر مثلها، ونشكر الجميع على هذه الحلبة الرائعة.