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المملكة تعلن استعدادها لاستضافة قمة ترامب وبوتين وتشيد بالاتصال بينهما

صحيفة البلادaccess_time16 / شعبان / 1446 هـ      14 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أشادت المملكة بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترامب ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بتاريخ 12 فبراير 2025 م، وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمعهما في المملكة.

وأعربت عن ترحيبها بعقد القمة في المملكة، مؤكدة استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا التي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، حيث أبدى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال اتصاله في الثالث من مارس 2022م بكل من الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس فولوديمير زيلينسكي استعداد المملكة لبذل مساعيها الحميدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة.

وقد واصلت المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية هذه الجهود بما في ذلك استضافة المملكة للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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