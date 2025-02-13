الإقتصاد

600 مقر إقليمي في الرياض..الفالح: 1.2 تريليون ريال استثمارات في المملكة

صحيفة البلادaccess_time15 / شعبان / 1446 هـ      13 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، إن الاقتصاد السعودي تخطى مرحلة مهمة في رحلة التنوع، حيث وصلنا إلى 52 % من الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بالكامل ، وأن حجم الاقتصاد الوطني بلغ 4 تريليونات ريال، أي حوالي (1.1 تريليون دولار) بنهاية العام 2024.
وكشف الفالح خلال” منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2025″ ، أمس، أنه بناء على توقعات الربع الرابع سيصل حجم استثمارات القطاع الخاص إلى 1.2 تريليون ريال، وذلك مقارنة بحوالي 600 مليار ريال قبل رؤية 2030، مشيرا إلى أن السعودية ستصل إلى هدفها في تكوين رأس المال الثابت ليصل إلى 30 % من الناتج المحلي.
وأوضح أن عدد رخص الاستثمار المسجلة خلال عام 2019 كان حوالي 4000 رخصة، واليوم يوجد حوالي 40 ألف رخصة، وكان عدد الشركات العالمية التي لها مقرات إقليمية 5 شركات وسنقارب حوالي 600 شركة بنهاية الأسبوع الحالي.
وأكد أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح الصندوق المثالي على المستوى العالم ، لافتا إلى أن التركيز العالمي على الصندوق يزيد من مسؤولياته.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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